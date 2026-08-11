Küresel piyasalar iki baskı arasında tutunmaya çalışıyor

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Küresel piyasalarda haftanın ikinci işlem gününde yön arayışı sürüyor. Zayıf ABD istihdam verilerinin ardından faiz artışı beklentilerindeki gerileme hisse senetlerine destek verirken, yeniden yükselen petrol fiyatları enflasyon endişesini canlı tutuyor. Yatırımcıların asıl beklediği veri ise çarşamba günü açıklanacak ABD tüketici enflasyonu.

Asya'da Japonya öne çıktı

Asya borsalarında sabah saatlerinde tek yönlü bir görünüm oluşmadı.

Japonya'da Nikkei 225 Endeksi yüzde 2'yi aşan yükselişle 67 bin puan sınırına yaklaştı. Japon hisselerindeki güçlü seyirde son dönemde açıklanan şirket bilançoları ve ABD'deki zayıf istihdam verilerinin Fed'in faiz artırımlarına ilişkin beklentileri azaltması etkili oldu.

Güney Kore'de Kospi güne yaklaşık yüzde 1 düşüşle başladı ancak daha sonra kayıplarını geri alarak pozitif bölgeye geçti. Asya-Pasifik hisselerini izleyen geniş endeks de yaklaşık yüzde 0,2 yükseldi.

Çin tarafında ise hareket daha sınırlı kaldı. Şanghay Bileşik Endeksi yataya yakın seyrederken Çin A50 vadeli kontratlarında hafif yükseliş görüldü.

Hong Kong tarafında ise vadeli işlemler negatif bölgede kaldı. Böylece Japonya'daki güçlü yükseliş Asya geneline aynı ölçüde yayılmadı.

ABD vadelileri kayıpları geri almaya çalışıyor

Wall Street pazartesi gününü sınırlı düşüşlerle tamamladı.

S&P 500 yüzde 0,06, Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,11 ve Nasdaq Bileşik Endeksi yüzde 0,32 değer kaybetti. Özellikle teknoloji hisselerindeki satışlar ve petrol fiyatlarındaki hızlı yükseliş endekslerin rekor seviyelerden geri çekilmesine neden oldu.

Yeni gün öncesinde ise ABD vadelileri daha olumlu bir görünüm sergiliyor.

S&P 500 vadeli kontratları yaklaşık yüzde 0,15, Nasdaq 100 vadelileri yüzde 0,3'ün üzerinde yükselirken Dow Jones vadelileri yataya yakın seyrediyor.

Bu tablo yatırımcıların henüz hisse senetlerinden tamamen uzaklaşmadığını gösteriyor. Ancak petrol fiyatlarının yükselmeye devam etmesi ve tahvil faizlerinin yeniden yukarı yönelmesi Wall Street açısından önemli bir risk oluşturuyor.

Özellikle teknoloji hisseleri için faiz görünümü kritik önem taşıyor. Tahvil getirilerinin yükselmesi, yüksek değerlemelerle işlem gören büyüme ve teknoloji şirketleri üzerindeki baskıyı artırabiliyor.

Avrupa vadelileri yataya yakın pozitif

Avrupa piyasalarının da güne büyük bir yön değişikliği olmadan başlaması bekleniyor.

Almanya DAX vadeli kontratları hafif yükselirken Fransa CAC 40 vadelilerinde yaklaşık yüzde 0,2'ye yaklaşan artış görülüyor. FTSE 100 ve Euro Stoxx 50 vadelileri ise yataya yakın pozitif bölgede bulunuyor.

Avrupa borsaları önceki seansta da karışık bir görünüm sergilemişti. Enerji fiyatlarının yeniden yükselişe geçmesi özellikle Avrupa ekonomileri açısından enflasyon ve büyüme dengesini yeniden gündeme taşıyor.

Petrol fiyatlarının yüksek seviyelerde kalması durumunda şirketlerin enerji ve ulaştırma maliyetlerinde yeniden artış yaşanabileceği endişesi Avrupa piyasalarındaki yükseliş isteğini sınırlayabilir.

Bu nedenle Avrupa açılışında enerji şirketleri ile ulaştırma, otomotiv ve sanayi hisselerinin performansı yakından izlenecek.

Petrol yeniden küresel piyasaların merkezinde

Küresel piyasalardaki en önemli risk unsuru yeniden petrol oldu.

ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nın yeniden tam kapasiteyle açılması konusunda yürütülen temasların çıkmaza girmesiyle Brent petrol 88 doları test etti. ABD tipi ham petrol ise 82 doların üzerine çıktı.

Her iki petrol türü de önceki işlem gününde yaklaşık yüzde 5 yükselmişti.

Petrol fiyatlarının yeniden hız kazanması, birkaç gün önce güçlenen "Hürmüz sorunu çözülüyor" beklentisinin büyük ölçüde tersine dönmesine neden oldu.

Enerji maliyetlerindeki yükseliş özellikle ABD enflasyonu açısından yakından takip ediliyor. Petrolün yüksek seviyelerde kalması Fed'in faiz artırımlarını sonlandırması yönündeki beklentileri zayıflatabilir.

Bu nedenle piyasalarda aynı anda iki farklı fiyatlama yaşanıyor: Zayıf istihdam verileri faiz artışı ihtimalini azaltırken, yükselen petrol fiyatları Fed'in enflasyonla mücadelesini zorlaştırıyor.

Tahvil faizleri yükseldi, dolar güç kazandı

Petrol fiyatlarındaki artışın enflasyon endişelerini yeniden canlandırması tahvil piyasasına da yansıdı.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,70'in üzerine çıkarken iki yıllık tahvil getirisi de yükseldi. Uzun vadeli faizlerdeki hareket, yatırımcıların enflasyon riskini tamamen geride bırakmadığını gösteriyor.

Dolar da sekiz haftanın en düşük seviyelerinden toparlandı.

Özellikle Japon yenindeki zayıflık dolara destek verirken dolar/yen kuru yeniden 159 seviyelerine yaklaştı. Japon para birimindeki sert hareketler, yeni bir döviz müdahalesi ihtimalini de piyasaların gündeminde tutuyor.

Altın ise jeopolitik risk ve güvenli liman talebinin desteğiyle yeniden güç kazandı. Altının ons fiyatı 4 bin 400 doların üzerinde tutunurken petrol, dolar ve tahvil faizlerindeki hareket değerli metal açısından birbirine zıt sinyaller üretmeye devam ediyor.

Piyasaların asıl sınavı çarşamba günü

Küresel piyasalar açısından haftanın en kritik verisi çarşamba günü ABD'den gelecek.

Temmuz ayı tüketici fiyatlarının yıllık bazda hafif gerilemesi bekleniyor. Ancak piyasalar manşet rakamdan çok çekirdek enflasyondaki eğilime odaklanacak.

Beklentilerin altında kalacak bir enflasyon verisi Fed'in yeni bir faiz artışına gitme ihtimalini azaltarak borsalara destek verebilir.

Buna karşılık beklentileri aşan bir veri, özellikle petrol fiyatlarının yeniden yükseldiği bir dönemde stagflasyon endişesini artırabilir. Böyle bir senaryoda tahvil faizlerinde ve dolarda yeni bir yükseliş, hisse senetlerinde ise satış baskısı görülebilir.

Bu nedenle salı günü küresel piyasalardaki sınırlı iyimserliğin kalıcı olup olmayacağı konusunda asıl kararın ABD enflasyon verisinin ardından verilmesi bekleniyor.