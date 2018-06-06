Küresel piyasalar karışık seyrediyor

06 Haziran 2018

ABD'de dün açıklanan hizmet sektörü verilerinin beklentileri aşmasına karşın pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi. Dün Dow Jones ve S&P 500 endeksi yatay kapanırken, yüzde 0,41 değer kazanan Nasdaq endeksi 7.638 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Dolar endeksi ve 10 yıllık tahvil faizleri ise gelecek haftaki ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı öncesinde yatay bir seyir izliyor.

Analistler, cuma günü başlayacak G7 zirvesinde özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın yapacağı ikili görüşme ve açıklamaların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini kaydederek, ticaret savaşı endişelerinin devam etmesinin pay piyasaları üzerinde baskı oluşturduğunu ifade etti.

Avrupa tarafında, dün açıklanan hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri genel olarak beklentileri karşılarken, Avro Bölgesi’nde mayıs ayı bileşik PMI, 54,1’le son bir buçuk yılın en düşük seviyesine geriledi. Veriler sonrasında Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,13 değer kazandı, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,70 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,22 değer kaybetti. İtalya'da ise aşırı sağcı Lig ile sistem karşıtı Beş Yıldız Hareketi'nin oluşturduğu, Giuseppe Conte başbakanlığındaki yeni hükümetin, Cumhuriyet Senatosu'nda güvenoyu almasına karşın MIB 30 endeksi yüzde 1,18 değer kaybetti.

Bugün Asya'da Çin hariç pay piyasalarında pozitif bir seyir izlenirken, Brent petrolün varil fiyatının yüzde 1,2 yükselmesi dikkati çekiyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 değer kazandı, Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,1 düşüş kaydetti.

Yurt içinde, Borsa İstanbul'da satış baskısı dün de devam ederken, döviz kurları ise yarınki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesinde yatay seyrediyor. Dün BIST 100 endeksi 100.000 puan sınırına kadar yükselmesi sonrasında etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek, önceki kapanışa göre yüzde 1,44 azalışla analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 97.800 puanın hemen üzerinde kapanış gerçekleştirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.800 desteğinin kırılması durumunda 96.500 ve 93.000 seviyelerinin gündeme gelebileceğine değinerek, dolar/TL'de ise 4,55-4,65 bandının izleneceğini ifade etti. Bugün ABD'de açıklanacak dış ticaret verilerinin takip edileceğini belirten analistler, yarın PPK toplantısı, cuma günü ise G7 zirvesinin yatırımcı kararları üzerinde etkili olacağını söyledi.