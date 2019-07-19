Küresel piyasalar karışık seyrediyor
Küresel piyasalar ABD Merkez Bankasının (Fed) ay sonunda gerçekleştireceği toplantısına ilişkin beklentilerdeki oynaklık ve jeopolitik risklerle karışık bir seyir izliyor.
Avrupa tarafında, dolardaki değer kaybına paralel yükseliş eğiliminde hareket eden Euro/dolar paritesi, dün yüzde 0,5 artışla 1,1276'ya çıktı. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,92, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,56 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,38 değer kaybetti.
Bugün Japonya'da açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi'nin yıllık yüzde 0,7 ile beklentilere paralel artması sonrası kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yaklaşık yüzde 2, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 değer kazandı. Asya tarafında ABD ile Çin arasında başlaması beklenen ticaret müzakereleri gündemin odağında yer alıyor.
Gelişmekte olan ülke merkez bankalarının faiz indirim sürecine başlaması gelecek hafta gerçekleştirilecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısı öncesinde TL varlıkların pozitif seyretmesini sağlıyor. Dün Güney Kore, Endonezya ve Güney Afrika merkez bankaları 25 baz puanlık faiz indirimi gerçekleştirdi. BIST 100 endeksi dün yüzde 1,76 değer kazanarak günü 101.566 puandan tamamlarken, yüzde 1,1 azalışla 5,6313'ten kapanan dolar/TL bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,6420'den işlem görüyor.
Analistler, bugün yurt içinde TCMB beklenti anketi, yurt dışında ise Fed üyelerinin bugün devam edecek konuşmalarının takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 seviyesinin direnç, 99.500 puanın destek konumuna gelebileceğini söyledi.
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:
10.00 Türkiye, mayıs ayı uluslararası yatırım pozisyonu
11.00 Euro Bölgesi, mayıs ayı cari işlemler dengesi
14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri
14.30 Türkiye, TCMB beklenti anketi
17.00 ABD, temmuz ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi
Kaynak: AA