Küresel piyasalar karışık seyrediyor

23 Ekim 2019

ABD ve Çin arasında yürütülen ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserliğe karşın Brexit belirsizliğinin sürmesi ve ekonomik aktivitedeki yavaşlamaya işaret eden veriler, pay piyasalarının karışık bir seyir izlemesine neden oluyor.

Analistler, ticaret müzakereleri, Brexit ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının takip edildiğini belirterek, açıklanan 3'üncü çeyrek şirket bilançolarının etkisiyle pay piyasalarında hisse ve sektör bazlı hareketlerin arttığını ifade etti.

ABD'de dün açıklanan ikinci el konut satışları verisinin beklentilerin altında kalması sonrası Dow Jones endeksi yüzde 0,15, S&P 500 endeksi yüzde 0,36 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,72 değer kaybetti.

Avrupa tarafında, Brexit gelişmeleri gündemin odağındaki yerini koruyor. Pay piyasaları kapandıktan sonra İngiltere'den gelen haberler, Brexit belirsizliğini artırırken, sterlinin dolar karşısında 5 işlem günü süren yükseliş serisini sonlandırarak yüzde 0,7 gerilemesine neden oldu.

İngiliz hükümetinin Brexit anlaşmasını 3 gün içinde Avam Kamarası'ndan geçirmeyi amaçlayan önergesi parlamentoda dün akşam yapılan oylama ile reddedildi. Söz konusu gelişmenin ardından AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, yaptığı açıklamada, "Anlaşmasız Brexit'i engellemek için 27 üye ülkenin İngiltere'nin uzatma talebini kabul etmesini isteyeceğim." ifadesini kullandı.

Dün bu gelişmelerden önce kapanan Avrupa pay piyasaları pozitif bir seyir izledi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,05, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,68 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,17 değer kazandı.

Bugün Asya borsalarında karışık bir seyir izleniyor. Veri takviminin zayıf olduğu günde, Çin Merkez Bankası'nın piyasaya likidite vermesine karşın kapanışa yakın Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 değer kaybederken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 yükseliş kaydetti.

Yurt içinde, dün yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,58 artışla 97.886 puandan tamamladı. Dün akşam Rusya ile varılan mutabakat sonrası uluslararası piyasada düşüşe geçen ve yüzde 0,9 azalışla 5,8084'den kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,8070 seviyesinde yatay seyrediyor.

Suriye konusunda Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında dün akşam imzalanan mutabakatın ardından Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı alanı dışında yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmadığı belirtildi.

Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında Suriye konusunda imzalanan mutabakat ile güvenli bölge konusunda soru işaretleri ortadan kalktı. Rus askeri polisi ve Suriye sınır muhafızlarının, 150 saat içinde Barış Pınarı Harekat alanının dışında kalan Türkiye-Suriye sınırının Suriye tarafına, YPG unsurları ve silahlarının Türkiye-Suriye sınırından itibaren 30 kilometrenin dışına çıkarılacağı kaydedildi.

Analistler, azalan jeopolitik risklerin TL üzerindeki baskıyı ortadan kaldıracağını belirterek, yarınki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararının beklendiğini ifade etti.

Bugün Brexit gelişmeleri ve açıklanacak Tüketici Güven Endeksi'nin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde yükseliş eğiliminin korunacağını ve kısa vadede 100.000 ve 102.500 seviyelerinin gündeme gelebileceğini kaydetti.

Analistler, dolar/TL'de ise 5,78'in destek konumuna geldiğini, bu seviyenin aşağı yönlü kırılması durumunda düşüşün ivme kazanabileceğini, 5,90'ın ise direnç olarak öne çıktığını söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ekim ayı tüketici güven endeksi

14.00 ABD, haftalık mortgage başvuruları

17.00 Avro Bölgesi, ekim ayı tüketici güven endeksi