Küresel piyasalar kızardı

04 Eylül 2020

Küresel piyasalarda, haftanın son günü kıpkırmızı ekranlarla başladı. Wall Street'te hafta boyunca devam eden yükselişler dün yerini sert düşüşlere bıraktı. ABD vadelileri de bu sabah itibarıyla Wall Street'teki kayıpları sürdürüyor. Asya borsaları, iki haftanın en kötü seans performansına imza attı. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 1,6 geriledi. Endeks haftayı yüzde 2,4 ile Nisan'dan bu yana en büyük kayıpla bitirmeye hazırlanıyor. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 1, Hong Kong'un Hang Seng endeksi yüzde 1,8 ve Avustralya'nın ASX 200 endeksi yüzde 2,8 geriledi.

Yurt içinde ise veri takviminde bugün açıklanacak herhangi bir veri bulunmuyor. Dün rekor seviyelerini güncelleyen ve 7,45'in üzerini gören dolar/TL kuru, bugüne 7,43'ten başladı. Euro/TL ise 8,81 düzeyinde değerleniyor.

ABD borsalarında son 3 ayın en sert düşüşü

Teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksi yüzde 5, S&P 500 endeksi ise yüzde 3,5 düşüş kaydetti. Bu düşüşler, Wall Street'te Haziran ayından bu yana görülen en sert düşüşlerdi, ancak işlemciler son dönemdeki sert kazanımlar nedeniyle bir düzeltmenin zaten bekleniyor olduğunu ifade ettiler. Yatırımcılar daha büyük bir satışı tetikleyip tetiklemeyeceğini görmek için ABD istihdam

verilerini beklerken, tahvil ve dolar gibi daha güvenli liman varlıklardaki kazanımlar sınırlı

kaldı.

Gözler ABD istihdam verisinde

Dikkatler, TSİ ile 1530'da açıklanması beklenen ABD tarım dışı istihdam rakamlarında olacak. Bu veriler ekonomistlerin Ağustos ayında yaklaşık 14 milyon istihdam yaratıldığına dair beklentilerini karşılamaması durumunda olası bir satışı tetikleyebilir.

Petrol fiyatları düşüyor



Petrol fiyatları zayıf seyreden doların verdiği desteğe rağmen, düşük talep ve yakıt arz fazlasının etkisiyle haziran ayından bu yana en büyük haftalık düşüşü kaydetmeye hazırlanıyor.

Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı 43,6 dolara kadar geriledi. ABD hafif ham petrolü ise 41 doların da altına indi.

Altın güvenli liman niteliğiyle yükselişte

Altın fiyatları ABD Hazine tahvil getirilerindeki düşüşün ve küresel hisse senetlerindeki

gerilemenin ABD tarım dışı istihdam verisi öncesinde güvenli liman altına olan talebi

canlandırmasıyla yükseldi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün yaklaşık 1 haftanın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından bugün yüzde 0,3 artışla 1935 dolara yükseldi.