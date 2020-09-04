Küresel piyasalar kızardı
ABD borsalarında dün yüzde 5'leri aşan sert düşüşlerin etkisiyle küresel piyasaların neredeyse tamamı haftanın son gününe kayıplarla başladı. Yurt içinde ise dün 7,45'i aşarak rekor kıran dolar/TL, bu sabah 7,43 düzeyinde. Euro/TL ise 8,81'den el değiştiriyor.
Küresel piyasalarda, haftanın son günü kıpkırmızı ekranlarla başladı. Wall Street'te hafta boyunca devam eden yükselişler dün yerini sert düşüşlere bıraktı. ABD vadelileri de bu sabah itibarıyla Wall Street'teki kayıpları sürdürüyor. Asya borsaları, iki haftanın en kötü seans performansına imza attı. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 1,6 geriledi. Endeks haftayı yüzde 2,4 ile Nisan'dan bu yana en büyük kayıpla bitirmeye hazırlanıyor. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 1, Hong Kong'un Hang Seng endeksi yüzde 1,8 ve Avustralya'nın ASX 200 endeksi yüzde 2,8 geriledi.
Yurt içinde ise veri takviminde bugün açıklanacak herhangi bir veri bulunmuyor. Dün rekor seviyelerini güncelleyen ve 7,45'in üzerini gören dolar/TL kuru, bugüne 7,43'ten başladı. Euro/TL ise 8,81 düzeyinde değerleniyor.
ABD borsalarında son 3 ayın en sert düşüşü
Teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksi yüzde 5, S&P 500 endeksi ise yüzde 3,5 düşüş kaydetti. Bu düşüşler, Wall Street'te Haziran ayından bu yana görülen en sert düşüşlerdi, ancak işlemciler son dönemdeki sert kazanımlar nedeniyle bir düzeltmenin zaten bekleniyor olduğunu ifade ettiler. Yatırımcılar daha büyük bir satışı tetikleyip tetiklemeyeceğini görmek için ABD istihdam
verilerini beklerken, tahvil ve dolar gibi daha güvenli liman varlıklardaki kazanımlar sınırlı
kaldı.
Gözler ABD istihdam verisinde
Dikkatler, TSİ ile 1530'da açıklanması beklenen ABD tarım dışı istihdam rakamlarında olacak. Bu veriler ekonomistlerin Ağustos ayında yaklaşık 14 milyon istihdam yaratıldığına dair beklentilerini karşılamaması durumunda olası bir satışı tetikleyebilir.
Petrol fiyatları düşüyor
Petrol fiyatları zayıf seyreden doların verdiği desteğe rağmen, düşük talep ve yakıt arz fazlasının etkisiyle haziran ayından bu yana en büyük haftalık düşüşü kaydetmeye hazırlanıyor.
Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı 43,6 dolara kadar geriledi. ABD hafif ham petrolü ise 41 doların da altına indi.
Altın güvenli liman niteliğiyle yükselişte
Altın fiyatları ABD Hazine tahvil getirilerindeki düşüşün ve küresel hisse senetlerindeki
gerilemenin ABD tarım dışı istihdam verisi öncesinde güvenli liman altına olan talebi
canlandırmasıyla yükseldi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün yaklaşık 1 haftanın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından bugün yüzde 0,3 artışla 1935 dolara yükseldi.