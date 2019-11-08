Küresel piyasalar pozitif görünümünü koruyor
Küresel piyasalar, ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret müzakerelerinde bir anlaşmaya varılacağı iyimserliğini fiyatlamaya devam ederken, New York borsasında rekorlar kırıldı.
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