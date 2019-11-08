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Küresel piyasalar pozitif görünümünü koruyor

Küresel piyasalar, ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret müzakerelerinde bir anlaşmaya varılacağı iyimserliğini fiyatlamaya devam ederken, New York borsasında rekorlar kırıldı.

Küresel piyasalar pozitif görünümünü koruyor
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