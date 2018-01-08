Küresel piyasalar pozitif

08 Ocak 2018

Asya borsaları, Wall Street'in 10 yıldan uzun bir süredir sergilediği en iyi ilk hafta performansını izleyerek tarihi zirvelere yaklaştı. Ekonomik büyümenin hızını koruyor oluşu ve güçsüz enflasyon piyasalardaki risk iştahını artırıyor.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi geçen hafta yüzde 3.1 yükselerek altı ayın en iyi performansını gösterdi. Endeks, 588.88 puan ile Kasım 2007'de gördüğü tarihi zirve olan 591.5'in hemen altında bulunuyor.

Bank of America Merrill Lynch tarafından yayımlanan raporda, "Geçen yıl hisse piyasalarını yukarı taşıyan küresel ekonominin büyümesi ve sonucunda şirket kârlılıklarının artmasıydı. Küresel ekonomi bu yıla da tam hız girdi" ifadesine yer verildi. Raporda, küresel ekonomik büyümenin yüzde 4 ve daha fazla olabileceği kaydedildi.

ABD'de bilanço dönemi başlıyor

ABD'de tarafında ise cuma günü yayımlanan tarım dışı istihdam verisi büyüme görünümünü değiştirmedi. Tarım dışı istihdam artışı beklentilerin altında kaldı. Ancak düşük işsizlik rakamları Fed'in para politikasını hızla sıkılaştırmasını gerektirecek enflasyon baskılarının ortada olmadığını göstererek hisse piyasalarını destekledi.

ABD borsaları geçen haftayı yüzde 2.3 ile yüzde 3.6 arasında kazanımla kapatırken, ABD'li şirketlerin bilanço dönemi bu hafta başlayacak.

Uzmanlar şirket kârlarının yüzde 10 gibi güçlü bir oranda artmasını bekliyorlar. Ancak yeni vergi yasası nedeniyle şirketlerin tek seferlik maliyetler açıklamaları da ihtimal dahilinde.

Bu arada Japonya ve Rusya'da resmi tatil nedeniyle piyasalar işlemlere kapalı.

Kaynak: Reuters