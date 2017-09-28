Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

28 Eylül 2017

ABD Başkanı Donald Trump hükümetinin yeni vergi reformu teklifinin ana hatları dün akşam açıklandı.

Vergi reformu tasarısıyla, ülkede kurumlar vergisi oranının yüzde 35'ten yüzde 20'ye indirilmesinin planlandığını, böylece ABD'li şirketlere daha hızlı büyüme ve daha büyük miktarlarda yatırım yapma fırsatı sunulacağı ifade edildi.

Dün ayrıca ABD Merkez Bankası (Fed) St. Louis Şubesi Başkanı James Bullard düşük enflasyon trendinin büyük ihtimalle bu sene yön değiştirmeyeceğini, bu nedenle Fed'in daha fazla faiz artırmasına gerek olmadığını söyledi. Bu gelişmelerle New York borsasında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, dolar endeksinin yükseliş eğilimini sürdürerek günü yüzde 0,43 artışla 93,36'dan tamamlaması dikkati çekti. Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,25, S&P 500 endeksi yüzde 0,41 ve Nasdaq yüzde 1,15 değer kazandı.

Avrupa tarafında, Brüksel'de devam eden Brexit görüşmeleri gündemi meşgul etmeye devam ederken, pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,41, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,25 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,38 değer kazandı. Euro/dolar paritesi ise hafta başından bu yana etkili olan düşüş eğilimini sürdürerek 1,1717 ile 18 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Bugün dolar/yen paritesindeki yükselişin desteği ile Japonya'da Nikkei 225 endeksi kapanışa yakın yüzde 0,60 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 düşüş kaydetti.