Küresel piyasalar pozitif seyrini sürdürüyor

03 Ekim 2017

Küresel piyasalar, artan risk iştahı ile pozitif seyrini devam ettiriyor.

ABD'de dün açıklanan ISM imalat sanayi endeksinin beklentilerden belirgin bir şekilde yüksek gelmesi sonrası Dow Jones endeksi yüzde 0,68, S&P 500 endeksi yüzde 0,39 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,32 değer kazanarak kapanış rekorlarını kırdı. ABD 10 yıl vadeli tahvil faizleri de yüzde 2,37'yi görmesinin ardından yüzde 2,34 seviyelerinde dengelendi.

Analistler, dün ISM endeksinin 13 yılın zirvesine çıkması, vergi reformuna ilişkin iyimserlik ve ABD Merkez Bankası (Fed) Minneapolis Şubesi Başkanı Neel Kashkari'nin açıklamalarının yatırımcılarda risk iştahını artırdığını kaydetti. Kashkari, dünkü açıklamasında, "Benim tercihim, yıllık çekirdek enflasyon yüzde 2'ye ulaşana kadar faiz artırılmaması." ifadelerini kullandı.

Avrupa tarafında, İspanya'daki siyasi gelişmeler ve Brexit belirsizliklerine karşın İspanya hariç borsalardaki yükseliş eğilimi dikkati çekerken, Euro/dolar paritesi yüzde 0,7 düşüşle 1,1732'ye geriledi. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,58, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,39 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,90 değer kazanırken, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,21 düşüş kaydetti. Euro Bölgesi'nde bugün açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi verilerinin takip edileceği belirtiliyor.

Bugün devam eden resmi tatil nedeniyle Çin borsasında işlem yapılmazken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yaklaşık yüzde 1 değer kazanarak 20.602 puanla Ağustos 2015'ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

10.00 Türkiye, eylül ayı TÜFE

12.00 Euro Bölgesi, eylül ayı ÜFE

Kaynak: AA