Küresel piyasalar pozitif seyrini sürdürüyor

05 Şubat 2020

ABD'de Başkan Donald Trump'ın Senato'daki azil yargılamasının, bugün gerçekleştirilecek oylama ile sona ererek gündemden düşmesi bekleniyor. Çin'deki koronavirüsüne ilişkin endişeler, hastalığın yayılma hızının yavaşlaması ve çözüm konusunda gelen açıklamalarla hafifledi.

Bu gelişmeler ve son dönemde özellikle imalat sanayi başta olmak üzere açıklanan makroekonomik verilerin, küresel ekonomiye ilişkin iyimser beklentileri desteklemesi ile pay piyasalarında hızlı yükseliş yaşanıyor.

Döviz piyasaları sakin



Sabahki ilk işlemlerde dolar/TL kuru 5,9850 seviyelerindeki seyrini devam ettirirken; euro/TL de 6,60'ın hemen üzerinde alıcı buluyor.

ABD borsalarında rekor

ABD'de dün fabrika ve dayanıklı mal siparişleri verisinin beklentileri karşılaması sonrası Dow Jones endeksi yüzde 1,44 ve S&P 500 endeksi yüzde 1,50 değer kazandı. Nasdaq endeksi ise yüzde 2,10 artışla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, açıklanan şirket bilançolarının genel olarak beklentilerin üzerinde karlılığa işaret etmesinin borsalarda alımları desteklediğini, dolayısıyla piyasaların 2019 yılı finansal tablolar ve makroekonomik verilere ilişkin hassasiyetinin arttığını ifade etti.

Koronavirüse karşı önlemler iyimserliği artırıyor

Koronavirüsünün yayılma hızının alınan önlemlerle ivme kaybetmesi ile dün yükselişe geçen Asya borsaları, bugün de pozitif seyrini sürdürüyor. Çin'de ekonomi yönetiminin piyasaları destekleme adımlarının da etkisiyle Şanghay bileşik endeksi bugün kapanışa yakın yüzde 0,9 ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,1 değer kazandı. Çin Merkez Bankası, piyasaları desteklemeye devam ederek, dün de 400 milyar yuanlık likidite sağladı. Bugün açıklanan verilere göre hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Çin'de ve Japonya'da beklentilerin hafif altında kaldı.

Bugün ABD ve Avrupa'da hizmet sektörü PMI başta olmak üzere veri gündemi ile Suriye'ye ilişkin haber akışının takip edilecek.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

11.55 Almanya, ocak ayı hizmet sektörü PMI

12.00 Avro Bölgesi, ocak ayı hizmet sektörü PMI

12.30 İngiltere, ocak ayı hizmet sektörü PMI

13.00 Avro Bölgesi, aralık ayı perakende satışlar

16.15 ABD, ADP özel sektör istihdamı

16.30 ABD, aralık ayı dış ticaret dengesi

17.45 ABD, ocak ayı hizmet sektörü PMI

18.00 ABD, ISM imalat dışı endeks