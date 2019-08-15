Küresel piyasalar resesyon endişeleri ile negatif seyrediyor

15 Ağustos 2019

Hafta başından bu yana başta Almanya'da büyüme ve Çin'de sanayi üretimi başta olmak üzere açıklanan verilerin ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri artırması, Arjantin'deki gelişmeler, İtalya'da seçimlerin tekrar gündeme gelmesi, Brexit ve ticaret savaşı belirsizlikleri küresel piyasalarda risk iştahının azalmasına neden oluyor.

Söz konusu gelişmelere bağlı olarak piyasalarda oynaklık artarken, güvenli liman olarak görülen gelişmiş ülke tahvilleri ve altına olan talep artmaya devam etti. ABD'nin 30 yıllık tahvil faizi tarihinde ilk kez yüzde 2'nin altına geriledi, altının ons fiyatı ise 1.535 dolarla 2013 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyesini gördü.

ABD'de, Çin'e uygulanacak ve daha önce eylülde başlayacağı duyurulan bazı ek gümrük tarifelerinin aralık ayına ertelendiğinin açıklanmasının piyasalar üzerindeki pozitif etkisi, resesyon endişeleri ile kısa sürdü.

Artan resesyon endişeleri, Arjantin'deki siyasi gelişmelerin ardından pay piyasaları ve para birimindeki tarihi değer kayıpları ile birlikte oynaklığın hızla artmasına neden oldu. Arjantin'de Merval endeksi, 27 Ekim'de yapılacak devlet başkanlığı seçiminde piyasa ekonomisi yanlısı adayın kazanamayacağı endişeleri ile hafta başında yaklaşık yüzde 33 değer kaybetmesinin ardından gelen tepki alımlarının sınırlı kalmasıyla dün de günü yüzde 1,4 azalışla tamamladı.

Dün ABD'de Dow Jones endeksi yüzde 3,05, S&P 500 endeksi yüzde 2,93 ve Nasdaq endeksi yüzde 3,02 değer kaybederken, dolar endeksi yüzde 0,2 artışla 98 sınırına çıktı.

Avrupa tarafında, İtalya'da genel seçimin gündeme gelmesi özellikle bankacılık sistemine ilişkin sorunların daha güçlü bir şekilde konuşulmaya başlanmasına neden olurken, makroekonomik verilerden gelen olumsuz sinyallerle dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 2,19, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,08 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,42 düşüş kaydetti.

Bugün Japonya'da açıklanan sanayi üretimi verisinin haziranda yüzde 3,3 ile daralmaya devam etmesi sonrası kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 1,36, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 değer kaybetti.

Yurt içinde, Kurban Bayramı tatili sonrası haftaya bugün başlayacak piyasalarda azalan küresel risk iştahının etkisiyle negatif bir açılış beklense de tatil süresince döviz kurlarındaki yükseliş eğiliminin göreceli olarak sınırlı kalması dikkati çekti. Bayram tatili öncesi 5,5040'tan kapanan dolar/TL, şu dakikalarda bankalararası piyasanın açılışında 5,56’dan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik, yurt dışında ise ABD'de perakende satışlar başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 seviyesinin direnç, 96.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mayıs ayı iş gücü istatistikleri

11.30 İngiltere, temmuz ayı perakende satışlar

15.30 ABD, New York Fed imalat endeksi

15.30 ABD, Philedelphia Fed iş dünyası görünüm endeksi

15.30 ABD, temmuz ayı perakende satışlar

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

Kaynak: AA