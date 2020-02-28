Küresel piyasalar tepetaklak

28 Şubat 2020

Dünya Online

Koronavirüs salgınının dünya genelinde hızla yayılmaya devam etmesi piyasalardaki satış baskısını artırıyor. Uzmanlar, virüs salgınının piyasalar tarafından çok hafife alındığı hususunda birleşirken; günlerdir devam eden satışlar bu durumun bir sonucu olarak değerlendiriliyor. Dünya genelinde kalıcı olmasa da ilk çeyrek büyüme rakamlarında çok ciddi düşüşler yaşanması bekleniyor.

Virüs kaynaklı endişelerin etkisiyle ABD borsaları üst üste 4. günde de değer kaybederken; dünkü işlemlerde kayıplar yüzde 4,5 seviyelerine ulaştı. ABD endekslerinin, 2008 finansal krizinden sonra en kötü haftasını yaşadığını belirtiyor. ABD'de yaşanan sert düşüşlerin etkisiyle güne başlayan Asya borsalarında ise kayıplar yüzde 3'ün üzerine tırmandı.



ABD'de düşüşler yüzde 5'e yaklaştı

ABD kapanışında Dow Jones endeksi yüzde 4,42 azalışla 25.766,64 puana düştü. S&P 500 endeksi, yüzde 4,42 kayıpla 2.978,76 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 4,61 düşüşle 8.566,48 puana geriledi.

Asya'da kayıplar yüzde 3'ü geçti

Asya borsalarında ise Japonya’nın Topix Endeksi yüzde 3,2; Hong Kong Hang Seng Endeksi yüzde 2,8; Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 3,2; Güney Kore Kospi Endeksi yüzde 2,9 geriledi.

Petrol fiyatları 50 dolara geriledi

Dünya ekonomisinin yavaşlama ihtimalinin yükselmesi üretimin en önemli girdisi olan petrole olan talebin azalması fiyatlarda sert düşüşlere yol açıyor. 2020'nin ilk günlerinde 70 doların üzerini gören brent petrolün varil fiyatı psikolojik sınır olan 50 dolara kadar geriledi. Bu fiyat hareketleri son 2 ayda petrol fiyatlarının yaklaşık yüzde 30 değer kaybettiği anlamına geliyor. Bu sabah itibarıyla brent petrolün varil fiyatı son 24 saatte yüzde 2,5 civarı değer kaybıyla 50,30 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları ise bu haftaki sakin seyrini sürdürüyor. Spot altının ons fiyatı 1640 dolar civarında değerleniyor.