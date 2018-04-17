Küresel piyasalar veri akışına odaklandı

17 Nisan 2018

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta Rusya ve Suriye ile ilgili yaptığı açıklamalarla sert bir şekilde dalgalanan piyasalar, hafta sonu Suriye'ye gerçekleştirilen operasyonun ardından bu hafta karışık bir görünüm ortaya koyuyor.

ABD'de dün açıklanan perakende satışlar verisinin beklentilerin üzerinde artması ve Trump'ın, "ABD faizleri artırırken, Rusya ve Çin para birimleriyle devalüasyon oyunu oynuyor. Bu kabul edilemez" söylemi sonrasında Dow Jones endeksi yüzde 0,87, S&P 500 endeksi yüzde 0,81 ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,70 değer kazandı.

Dün ayrıca Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Trump’ın, Columbia Üniversitesi Ekonomi Profesörü ve Pacific Investment Management Company (PIMCO) yöneticisi Richard Clarida’yı ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Başkan Yardımcılığına aday göstermeyi planladığı bildirildi.

Analistler, bugün Fed üyelerinin açıklamaları ile sanayi üretimi verisinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydederek, 2 yıl vadeli tahvil faizlerindeki yükseliş devam edip etmeyeceğinin de izlenmesi gerektiğini ifade etti. ABD'nin 2 yıllık gösterge tahvil faizi dün yüzde 2,3959 ile Eylül 2008'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Avrupa pay piyasalarında dün negatif bir seyir izlenirken, euro/dolar paritesi yüzde 0,4 değer kazanarak 1,2379'a yükseldi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,41, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,91 ve Fransa'da CAC 40 endeksi de yüzde 0,04 değer kaybetti. İngiltere'de devam eden İngiliz Milletler Topluluğu Konferansı ve Almanya'da açıklanacak ZEW endekslerinin takip edileceğine değinen analistler, teknik açıdan 1,24 seviyesinin önemli direnç olarak takip edildiği euro/dolar paritesinin bu seviyeyi aşması durumunda pay piyasalarını negatif etkileyebileceğini söyledi.

Bugün Çin'de açıklanan ilk çeyrek büyüme verisi, yüzde 6,8 ile beklentileri aşarken, mart ayı sanayi üretimi yüzde 6 ile öngörülerin altında kaldı. Japonya'da ise bu hafta gerçekleştirilecek Başbakan Şinzo Abe'nin ABD ziyareti en önemli gündem maddesi olarak öne çıkıyor. Bugün Nikkei 225 endeksi günü yüzde 0,06 yükselişle tamamlarken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,6 değer kaybetti.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

12.00 Almanya, nisan ayı ZEW endeksleri

15.30 ABD, mart ayı inşaat izinleri

16.15 ABD, mart ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı

Kaynak: AA