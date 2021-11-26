Küresel piyasalar yeni varyant ile baskı altında

Küresel piyasalar, koronavirüsün yeni varyantının etkisiyle baskı altında. Gelişen piyasa varlıkları, kapanma endişeleriyle son haftaların en kötü kapanışlarına hazırlanıyor.

Ons altın, yeni haftaya 1.850 doların altında başladıktan sonra 1778 seviyesine kadar geriledi. Bugün yüzde 1'in üzerinde primle 1810 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

Güne 696 lira ile başlayan gram altın da yüzde 2'ye yakın yükselişle 706 liraya kadar yükseldi. Dolar/TL'de yaşanan yükselişin etkisiyle gram altın, salı günü 780 liraya kadar yükselmişti. Gram altın, yılbaşından bu yana yüzde 70'e yakın yükseliş kaydetmişti.

Brent petrol, COVID-19’un yeni varyant endişenin, petrol talebinde talep düşüşü yaratacağı beklentisiyle düşüşte. Brent petrol yüzde 6 kayıpla 77,2 dolar seviyesine kadar geriledi.

Asya borsaları, aşıya dirençli olduğu düşünülen yeni bir koronavirüs varyantının tespit edilmesiyle yatırımcıların güvenli liman olarak görülen tahvil, yen ve dolara yönelmesinin ardından iki ayın en sert düşüşünü kaydetti.

Avrupa hisse piyasaları da endişelerin artması ve yatırımcıları riskli varlıklardan uzaklaştırmasıyla yüzde 3'ün üzerinde geriledi. Avrupa'nın en büyük şirketlerini takip eden STOXX 600 endeksi, yüzde 3.3 geriledi. STOXX 600 endeksi ise bir yıldan uzun bir sürenin en kötü seansını kaydetmeye hazırlanıyor.