Küresel piyasalar yükselişte

04 Haziran 2018

ABD'de geçen haftanın son işlem gününde açıklanan istihdam raporunun ardından pay piyasalarında pozitif bir seyir izlenirken, 10 yıllık tahvil faizleri de yüzde 2,90-2,95 bandında dengelendi. Cuma günü açıklanan verilere göre ABD'de işsizlik yüzde 3,8 ile 2000 yılından bu yana en düşük seviyeye gerilerken, tarım dışı istihdam 223 bin ile tahminleri aştı. Saatlik kazançların da yüzde 0,3 artmasının etkisiyle pay piyasalarında alımların güçlendiği görüldü. Dow Jones endeksi yüzde 0,90, S&P 500 endeksi yüzde 1,08 ve Nasdaq endeksi de yüzde 1,51 değer kazandı.

Analistler, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret görüşmelerinin piyasaların gündeminde olduğunu belirterek, bu hafta ABD'de veri gündeminin geçen haftaya göre zayıf olduğunu, gelecek haftaki ABD Merkez Bankası toplantısı öncesinde piyasaların dalgalı bir seyir izleyebileceğini ifade etti.

Avrupa tarafında, İtalya ve İspanya'da siyasi belirsizliklerin azalması ve cuma günü açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin beklentileri karşılaması sonrasında borsalar yükseldi, eurro/dolar paritesi ise 1,1650-1,1750 bandında yatay seyretti. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,95, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,24, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,31 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,49 değer kazanırken, İspanya'da IBEX 35 endeksinin yükselişi yüzde 2'ye yaklaştı. Bu hafta perşembe günü açıklanacak Euro Bölgesi 1'inci çeyrek büyüme verisi yatırımcıların odağında yer alıyor.

Geçen haftanın son işlem gününde ABD ve Avrupa piyasalarında etkili olan pozitif havanın Asya piyasalarıyla yeni haftaya da taşındığı görülüyor. Bugün yenin dolar karşısındaki gerilemesinden de destek bulan Japonya'da Nikkei 225 endeksi kapanışa yakın yüzde 1,50 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi de yüzde 0,5 yükseldi.