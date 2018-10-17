Küresel piyasalar yükselişte

17 Ekim 2018

Küresel piyasalar, ABD'de açıklanan şirket karlarının beklentileri aşmasıyla alış ağırlıklı bir seyir izlerken, bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanakları ile yoğun haber ve veri akışı takip edilecek.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Fed'e yönelik eleştirilerine dün de devam etmesi ve çok hızlı faiz artırması nedeniyle Fed'in kendisi için en büyük tehdit olduğunu ifade etmesi sonrasında bugün Fed'in eylül ayında gerçekleştirdiği Açık Piyasa Komitesi toplantısının tutanakları gündemin odağında yer alıyor.

New York borsası, açıklanan 3'üncü çeyrek şirket bilançolarının beklentilerden daha güçlü sonuçlara işaret etmesi ve sanayi üretiminin, eylül ayında yüzde 0,3 artarak yükselişini dördüncü aya taşımasıyla dün alış ağırlıklı bir seyir izledi. Dow Jones endeksi yüzde 2,17, S&P 500 endeksi yüzde 2,15 ve Nasdaq endeksi de yüzde 2,89 değer kazandı.

ABD'nin, İran'ın büyük şirketlerine yaptırım kararı ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Suudi Arabistan'daki temasları da gündemin önemli konu başlıkları arasında yer aldı.

ABD Hazine Bakanlığı, dünkü açıklamasında İran'ın önde gelen bankalarından Bank Mellat ve Mehr Eqtesad Bank'ın yaptırım listesine alındığını duyurdu. Pompeo ise temaslarının ardından yaptığı açıklamada Suudi Arabistan'ın kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı konusunda gerçeklerin belirlenmesi ve sorumluların bulunmasına dair ciddi taahhütleri olduğunu bildirdi.

Avrupa tarafında ise Brexit ile ilgili gelişmeler takip edilirken, bugün başlayacak Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesinden gelecek haber ve açıklamaların yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olması bekleniyor. AB’nin 28 lideri, İngiltere'nin birlikten ayrılmasını ele almak için bugün zirvenin ilk oturumu olan akşam yemeğinde bir araya gelecek. AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, dün Brexit'e ilişkin açıklamasında, müzakerelerde iyimserlik için bir zemin olmadığını belirterek, "İngiltere Başbakanı Theresa May'e kördüğümü çözmeye yönelik somut önerilerinin ne olduğunu yarın soracağım." ifadelerini kullandı.

Dün Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW) tarafından açıklanan Avro Bölgesi’nde Ekonomik Beklentiler Endeksi, ekimde 12,2 puan azalarak eksi 19,4 puana gerilemesine karşın küresel piyasalarda artan risk iştahı ile pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,40, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,53 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,43 değer kazandı.

Bugün küresel risk iştahı ve zayıf yenden destek bulan Japonya'da Nikkei 225 endeksi kapanışa yakın yüzde 1,2 yükselirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise negatif ayrışarak yüzde 0,3 değer kaybetti.

Kaynak: AA