Küresel piyasalara Çin ve Japonya morali

Çin ve Japonya'dan gelen beklentilerden daha olumlu ekonomik veriler ve ABD'de koronavirüs ile mücadele için yeniden karantina tedbirlerine başvurulmayacağı değerlendirmeleri Asya'da hisse senedi endekslerini ve ABD vadeli endekslerini yukarı taşıdı.

Asya'daki yukarı harektet Asya-Pasifik ülkelerinin Çin önclüğünde bölgesel serbest ticaret anlaşmasına Pazar günü imza koymaları da etkili oluyor. Tokyo Nikkei 225 Endeksi Cuma gününe göre yüzde 1,86 yükselirken, Shanghay Bileşik Endeksi yüzde 0,97, Hong Kong Hang Seng Endeksi yüzde 0,41 ve Seul Kospi Endeksi yüzde 1,86 yukarıda. ABD vadeli endekslerine bakıldığında ise Dow Jones Sanayi Endeksi Cuma gürünüe göre 226 puan, yüzde 0,77 artıda. S&P 500'de yükseliş 28,25 puan, yüzde 0,78 olurken, Nasdaq 100 ise 110 puan, yüzde 0,92 yukarıda.

Analistler, yatırımcıların koronavirüs vakalarında hızlı artışa rağmen aşı cephesinden gelen pozitif haberlere kulak vermeyi tercih ettiklerini belirtiriyorlar. Aşının, yaşanan krizi bir şok ardından hızlı toparlanmanın geldiği bir doğal felaket gibi gösterdiğini belirten analistler, ABD'de şirketlerin karlılıklarına yönelik güçlü pozitif beklentilerin de yukarı harekete destek verdiğini ifade ediyorlar.