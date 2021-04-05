Küresel piyasalara son 14 haftanın en yüksek sermaye girişi

ABD merkezli finansal hizmetler şirketi Lipper verilerine göre, küresel para piyasası fonlarına geçen hafta 14 haftanın en yüksek girişi yaşandı.



Verilere göre, geçen hafta itibarıyla tamamlanan haftada yatırımcıların güvenli liman arayışları ile 44,7 milyar dolarlık giriş yaşandı. Diğer taraftan hisse senedi fonları ise 17,6 milyar dolarla 3 haftanın en düşük para girişine şahit oldular.



Öte yandan ilk çeyrek itibarıyla net alımlar 289,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Rakam, en azından 2013 yılından bu yana görülen en güçlü para girişi olarak kayıtlarda yerini aldı.