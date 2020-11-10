Küresel piyasalarda aşı fiyatlaması sürüyor

10 Kasım 2020

Küresel piyasalarda Pfizer'den gelen aşı haberleri sonrası bölgesel havayolları, turizm ve seyahat şirketleri öncülüğünde başlayan yükseliş hareketi bugün kısmen de olsa sürdürüyor. Asya borsalarında Çin dışında yeşil ekranlar dikkat çekerken ABD vadelileri ise dünkü yükselişin ardından kar satışlarıyla düşüşte. Avustralya Borsası 8 ayı aşkın sürenin en yüksek seviyesinden kapanırken Japonya, Güney Kore, Hindistan, Hong Kong borsaları da artıda.



Pfizer Inc, Alman BioNTech SE ile geliştirdiği deneysel aşının, araştırmadan elde edilen ilk verilere dayanarak COVID-19'u önlemede yüzde 90'dan fazla etkili olduğunu açıklamıştı.

Petrol dünkü sert yükselişin ardından düşüşte

Aşı haberleri dünya genelinde hisse senetlerinde yeniden iyimserlik uyandırdı ancak petrol fiyatları, beş ayın en büyük günlük artışını kaydettikten sonra bugün koronavirüsün ağır etkilediği Avrupa'da ve ABD'de yakın vadede yakıt talebine ilişkin endişelerin tekrar gündeme gelmesiyle geriledi. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 1,3 düşüşle 41,86 dolara geriledi. ABD hafif ham petrolü yüzde 1,5 düşüşle 39,69 dolara geriledi.

Altında yükseliş sürüyor

Altın fiyatları önceki seansta yüzde 5,2 gerilemesinin ardından bugün ABD'nin COVID-19

salgınının yarattığı tahribatı hafifletmek için daha fazla canlandırma önlemi alacağına dair

umutların, altının enflasyona karşı koruyucu olarak cazibesini güçlendirmesiyle yükseldi.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 1 artışla 1.880,41 dolara yükseldi.

Aşı haberlerine temkinli yaklaşanlar da var



Bazı analistler, aşının uygulanma hızı konusunda temkinli yaklaştılar. JPMorgan Asset Management'da Asya piyasaları stratejisti Tai Hui, "Daha fazla test yapılması gerektiğini göz önüne alırsak bir de onay süreci var. Söylendiği kadar etkiliyse üretim ve dağıtım süreçleri aşının kitlesel dağıtımdan hala aylar uzakta olduğu anlamına geliyor" dedi.



Öte yandan aşı çalışmalarıyla ilgili negatif haber ise Brezilya'dan geldi. Brezilya'nın sağlık düzenleme kurumun olumsuz etkiler ortaya çıktıktan sonra Çin'in Sinovac koronavirüs aşısı için klinik denemeleri askıya aldığını açıkladı.