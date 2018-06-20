Küresel piyasalarda baskı sürüyor

ABD'de dün açıklanan konut başlangıçları verisinin yüzde 5 artarak 11 yılın zirvesine çıkmasına karşın ticaret savaşı endişeleri ile pay piyasaları geriledi, dolar endeksi ise 95,30 ile 17 Temmuz 2017'den beri en yüksek seviyesini gördü. Dow Jones endeksi düşüşünü üst üste 6'ncı işlem gününe taşıyarak yüzde 1,15 azalışla 24.700 puana gerilerken, S&P 500 endeksi yüzde 0,40 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,28 değer kaybetti.

Analistler, küresel piyasaları endişelendiren ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı hamlelerinin büyümeye devam ettiğini ancak Çin'in misilleme alanının daralmasının negatif beklentileri sınırlayabileceğini ifade etti.

Avrupa tarafında, gelecek hafta Brüksel'de düzenlenecek Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi öncesinde siyasilerden gelen açıklamalar takip ediliyor. Dün Avro Bölgesi cari işlemler açığının beklentilerin altında kalmasına karşın Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,22, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,10 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,36 düşüş kaydetti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Marcon ile dün gerçekleştirdiği basın toplantısında, AB için inisiyatifler getirilmesi konusunda yeni sayfa açtıklarını belirterek, dünyada ortaya çıkan yeni sınamalara karşı Avrupa'nın ortak cevap vermesi gerektiğini söyledi.

Bugün veri gündeminin zayıf olduğu Asya'da, pay piyasalarının alış ağırlıklı bir seyir izlediği görülüyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi de yüzde 0,3 değer kazandı.