Küresel piyasalarda bayram havası

13 Aralık 2019

DÜNYA ONLİNE

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile pazar günü devreye girmesi beklenen tarifeleri önleyecek bir ticaret anlaşması imzaladığı yönündeki haberlerin ardından Noel rallisini öne çekmiş gibi görünüyor. Hisse senetler, 2018 başından bu yana ilk kez rekor seviyelere tırmandı.

Küresel belirsizliklerdeki azalmayla dün ABD temel hisse senedi endekslerinin %0,7 ile %0,9 arasında primli kapatmasının ardından bu sabah Asya hisse senedi piyasalarında da güçlü alıcılı bir seyir söz konusu. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,5 değer kazanarak Ekim 2018'den bu yana en yüksek seviyesine çıkarken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,4, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,2 yükseliş kaydetti. Sydney'de kazançlar daha sınırlı kaldı.

Diğer yandan, İngiltere'de Başbakan Boris Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti'nin tek başına iktidara gelmesiyle Brexit'in netlik kazanması sonrasında sterlin dolar karşısında Mayıs 2018'den beri, euro karşısında ise 2016 Brexit oylamasının ardından görülen en yüksek seviyeye tırmandı.

Euro/dolar paritesi de 200 günlük ortalamasının üzerinde.

Dolar endeksi, 96,8’e gerilerken 1,5 yıllık yükseliş trendinin altına sarktı, risk algısındaki güçlenmeyle ABD 10 yıllık devlet tahvili getirileri %1,91’e yükseldi.

Analistlere göre, yaşanan fiyatlamalar ve gelişmeler pozitif risk iştahının devam edebileceğine işaret ediyor.

Yurtiçi tarafa baktığımızda, dün TCMB kararı sonrasında TL bir miktar değer kazanırken, BIST 100 endeksi günü %2 değer kazancıyla 110.000 seviyesinin üzerinde kapattı. Ülke risk primi (5 yıllık CDS) de 300'ün altına sarktı. İyimser risk algısıyla birlikte, daha önce direnç yaptığı seviyelerin üzerinde kapatan BIST100 endeksinin güne alıcılı bir görüntüyle başlamasını bekleniyor.

Dolar/TL kuru ise sabah ilk işlemlerde 5,7835 seviyesinde bulunuyor.