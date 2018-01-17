Küresel piyasalarda 'Bej Kitap Raporu' bekleniyor

17 Ocak 2018

ABD'de dün açıklanan New York Fed imalat sanayi endeksinin beklentilerin altında kalmasının ardından dolar endeksi, 3 yılın en düşük seviyesine yakın 90,0-90,5 bandında dengelendi.

New York borsası, gün içinde tarihi zirvelerin görülmesi sonrası etkisini artıran satışlarla günü değer kayıplarıyla tamamladı. Dow Jones endeksi yüzde 0,04, S&P 500 endeksi yüzde 0,35 ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,51 değer kaybetti.

Analistler, bugün açıklanacak sanayi üretimi (17:15) verisi ile Fed'in Bej Kitap Raporu'nun (22:00) takip edileceğini bildirdi.

Avrupa'da enflasyon beklentiye paralel

Avrupa tarafında, dün İngiltere'de açıklanan aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentiler doğrultusunda yıllık yüzde 3'e gerilerken, Almanya'da ise enflasyon yıllık yüzde 1,7 ile tahminler doğrultusunda artış kaydetti. Verilerin ardından Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,35 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,07 değer kazanırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,17 düşüş kaydetti.

Brexit'e ilişkin iyimserliğin devam etmesiyle sterlin/dolar paritesinin yükseliş eğilimini sürdürdüğüne dikkati çeken analistler, Euro/dolar paritesinin de 1,22-1,23 bandına yerleştiğini kaydetti.

Nikkei kâr satışlarıyla geriledi

Bugün Japonya'da açıklanan çekirdek makine siparişleri verisinin aylık yüzde 5,7 ile beklentilerin çok üzerinde artmasına karşın Nikkei 225 endeksi, dünkü rekorlarının ardından etkisini artıran kâr satışlarıyla kapanışa yakın yüzde 0,4 değer kaybetti. Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise şu dakikalarda yüzde 0,3 yükselişle 3.450 seviyesinde bulunuyor.

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Kaynak: AA