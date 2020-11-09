Küresel piyasalarda 'Biden' yükselişi

09 Kasım 2020

ABD'de başkanlık seçimini Demokrat aday Joe Biden'in kazandığının açıklanması sonrasında bu sabah Asya borsalarında, ABD ve Avrupa vadeli endekslerinde güçlü bir yukarı hareket yaşanıyor.



Asya'da Tokyo Nikkei 225 Endeksi yüzde 2'nin üzerinde yükselirken, Seul'de Kospi yüzde 1,50 civarı, Hong Kong'da Hang Seng yüzde 1,5'i aşan yükselişler kaydediyor. Çin'de Shanghay Bileşik Endeksi ise yüzde 2'ye yakın artıda... Asya'da yaşanan bu yukarı harekette Biden yönetimi ile birlikte ABD ile Çin arasındaki gerilimin azalacağı, ticaretin normalleşeceği beklentileri etkili oluyor. ABD vadelilerinde ise 1,5-2 bandında kazanımlar söz konusu.

Altın ve petrol fiyatları yükselişte

Altın fiyatlarında ise yeni hafta değer artışıyla başlıyor. Spot altının ons fiyatı 1.970 dolar düzeyinden işlem görüyor. Geçtiğimiz hafta birkaç günlük aranın ardından yeniden 50 doları aşan brent petrolün varil fiyatı ise 40,5 dolar seviyelerinde.

Dolar Endeksi aşağı gelmeye devam ediyor

ABD Doları'nın ABD'nin önde gelen ticari ortaklarının para birimlerinin oluşturdukları sepet karşısındaki değerini yansıtan Dolar Endeksi, 92,00 seviyesine doğru geri çekilmeye devam ediyor. Dolar Endeksi, bu sabah 92,134'e kadar gerileyerek eylül ayından bu yana görülen en düşük seviyeyi test etti. Şu sıralarda 92,20 civarında işlem görüyor.



Citi: Toparlanma AB seçiminden çok pademiye bağlı

ABD'li finans kuruluşu Citi, global ekonomik toparlanmanın hızının, politik netlik bazı belirsizlikleri kaldıracak olsa da, ABD seçim sonuçlarından çok pandeminin ne kadar kontrol altına alınabileceğine bağlı olacağını savundu.



"COVID-19 sorununa sağlık sistemi içinde bir çözüm bulunması ABD'de yaşanacak herhangi bir siyasi değişiklikten çok daha önemli bir global ekonomik katalizör olacak" değerlendirmesini yapan Citi analistleri, seçim sonuçları konusunda Başkan Trump'ın atacağı adımların hala reel ekonomi ve finansal piyasalar için risk oluşturabileceğini de vurguladılar.



Citi analistleri ayrıca, Senato'da çoğunluğun Demokratlar tarafından elde edilememiş olması nedeniyle gelecek yıla kadar yeni bir koronavirüs yardım paketinin gelmesinin muhtemel görünmediğini ve bunun ekonomik toparlanmanın gücü üzerinde baskı yaratabileceğini de ifade ettiler.