Küresel piyasalarda ekranlar yeşerdi

21 Temmuz 2020

Küresel piyasalarda iyimser bir hava var. Koronavirüse karşı devam eden aşıyla çalışmalarında ilerleme kaydedildiğine dair haberler ve hem ABD'de hem de Avrupa'daki destek paketleri piyasalardaki iyimserliği besleyen gelişmeler olarak dikkat çekiyor. ABD'de 1 trilyon dolarlık destek paketi gündemdeki yerini korurken AB liderleri ise 5 gündür devam eden görüşmeler neticesinde 750 milyar euroluk canlandırma planı üzerinde anlaşmaya vardı. Tüm bu gelişmeler ışığında Asya'nın tamamında yeşil ekranlar görülürken ABD vadelilerinde de piyasalar artıda seyrediyor.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 1.5 yükselerek bu ay gördüğü son dört ayın en yüksek seviyesine yaklaştı. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0.6 yükseldi. ABD borsalarında, birkaç gündür yatay seyreden teknoloji hisselerinin yükselmesiyle Nasdaq yüzde 2.51 artarak rekor kırdı. S&P 500 endeksi de beş ayın zirvesini gördü. New York'ta borsaların rekorla kapanmasının ardından bu sabah saatlerinde Nasdaq vadeliler yüzde 0,50 civarı; S&P ve Dow Jones vadeliler ise yüzde 0,20 civarı yükselişte.

Yurt içinde ise Hazine ihalelerinin izleneceği yeni güne dolar/TL 6,85 seviyesinden başlarken, euro/TL 7,84 seviyesinden açıldı. Euro, 0.2 yükselerek 1.1470 dolarla Mart başından beri en yüksek seviyeyi gördükten sonra anlaşmaya varılacak olmasının zaten fiyatlanmış olması nedeniyle kazanımlarını kısmen geri verdi. Saat 08:30 itibarıyla; dolar/TL 6,8580; euro/TL 7,8402'den euro/dolar paritesi ise 1,1430 seviyelerinde değerleniyor.

COVID-19 aşısında ilk sonuçlar olumlu

Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının insan üzerindeki denemelerinin ilk sonuçları aşının güvenli olduğuna ve bağışıklık sistemini virüse karşı eğitebileceğine işaret ediyor.

Petrol fiyatları, artan koronavirüs vakaları nedeniyle yeni tecrit önlemlerinin

getirilebileceği endişelerine karşılık petrol talebinin iyileşeceği beklentisiyle son üç

haftadır sıkıştığı dar bantta işlem görmeye devam etti.



Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0.3 yükselerek 43.41 dolarda

işlem gördü. ABD hafif ham petrolü yüzde 0.07 artışla 40.84 dolara yükseldi.



Brent ve ABD petrolünün kapanış fiyatları ay başından bu yana 2 dolarlık bir bantta

seyrediyor.

Altın 1820 dolar sınırında; gümüş 4 yılın zirvesinde



Uluslararası piyasalarda altın fiyatı Eylül 2011'den bu yana görülen en yüksek seviyeye çıkarken, gümüş fiyatı da 4 yılın zirvesini gördü. Spot altın fiyatı bu sabah 1820,27 dolar/ons seviyesine kadar yükselirken, gümüş fiyatı da 20,42 dolar/ons seviyesini gördü.



Analistler, global ekonomiye ve koronavirüs salgınında artan vaka sayılarına yönelik endişelerle yatırımcıların güvenli liman arayışı sonucu yükselen değerli metal fiyatlarının yükseldiğini, altın fiyatı için ilk hedefin 1.825 dolar/ons olduğunu ifade ettiler.



Saat 08:30 itibarıyla gümüş 20,29 dolar/ons, spot altın 1819 dolar/ons seviyesinden işlem görüyor.