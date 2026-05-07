Küresel piyasalarda iyimserlik rallisi: Teknoloji hisseleri öne çıktı

ABD ile İran arasında olası anlaşmaya yönelik iyimserlik, küresel piyasalarda risk iştahını artırdı. Petrol fiyatlarında önceki seansta görülen sert düşüşün ardından piyasalar yeni işlem gününde daha dengeli bir görünüm sergilerken, hisse senedi piyasalarında yükseliş eğilimi sürdü.

MSCI Tüm Ülkeler Endeksi sabah saatlerinde yüzde 0,3 yükselirken, Japon borsalarının tatil dönüşü ralliye katılmasıyla MSCI Asya Pasifik Endeksi yüzde 1,9 artışla rekor seviyeye ulaştı.

Teknoloji hisseleri yükselişe öncülük etti

Küresel piyasalardaki yükselişte teknoloji şirketleri öne çıktı. SoftBank Group hisseleri yüzde 18 değer kazanırken, TSMC hisseleri yüzde 3,3 yükseldi.

ABD piyasalarında da olumlu bilanço sezonunun etkisi hissedildi. S&P 500 endeksindeki şirketlerin yaklaşık yüzde 80'inin beklentilerin üzerinde finansal sonuç açıklamasıyla endeks çarşamba gününü yüzde 1,5 yükselişle rekor seviyede tamamladı.

ABD hisse vadeli endeksleri ise yeni işlem gününde yatay seyir izledi.

Petrol fiyatlarında sert düşüş sonrası temkinli görünüm

Petrol fiyatları, ABD-İran anlaşmasına yönelik beklentilerin etkisiyle önceki seansta yaklaşık yüzde 8 gerilemişti. Yeni işlem gününde ise fiyatlarda dengelenme görüldü.

Sabah saatlerinde Brent petrolün varil fiyatı 102 doların üzerinde işlem görürken, ABD tipi ham petrol (WTI) 96 dolar seviyesinde alıcı buldu.

Piyasalardaki iyimserliğe rağmen bazı analistler, petrol fiyatlarındaki düşüşe temkinli yaklaşıyor.

Vanda Insights'ın kurucusu Vandana Hari, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Petrol fiyatlarındaki düşüş, bir kez daha aşırı ve vaktinden önce iyimser bir beklentiye dayanıyor. Piyasa için önemli olan tek şey, Hürmüz Boğazı'nın nasıl ve ne zaman yeniden açılacağıdır. Şu anda bu ihtimal, ufukta belirsiz bir gölgeden bile daha az bir olasılık" ifadelerini kullandı.

Altın yükselişini sürdürdü

Öte yandan Bloomberg Dolar Endeksi savaş öncesi seviyelerde işlem görürken, ABD Merkez Bankası'nın faiz artırımı beklentilerinin azalması ABD tahvillerini destekledi.

Altının ons fiyatı ise perşembe günü yüzde 2,9 yükselmesinin ardından bu sabah yüzde 0,1 artışla 4 bin 696 dolardan işlem gördü.