Küresel piyasalarda kafa karışıklığı

22 Temmuz 2020

DÜNYA ONLINE

Küresel piyasalar güne yönsüz bir seyirle başladı. Koronavirüs salgınında artan vaka sayılarına rağmen yüksek likidite nedeniyle dengesini yitiren piyasalar ve son sürat yükselen emtia fiyatları kafaları karıştırıyor. New York Borsaları, koronavirüse karşı yürütülen aşı çalışmalarındaki olumlu gelişmeler ile beklenenden iyi gelen şirket bilançolarının etkisiyle pozitif başladığı günü karışık bir seyirle tamamlamıştı. Bu sabah saatlerinde ABD vadelileri ise yatay ve yönsüz bir seyir izliyor. Asya borsalarında da karışık bir tablo var. Avustralya, Japonya, Güney Kore ve Hong Kong'da eksiler yaşanırken Çin, Tayvan ve Hindistan borsaları yükselişte.

Euro dolar karşısında 18 ayın zirvesini görürken gümüş ve altın başta olmak üzere emtia fiyatlarında da sert yükselişler yaşanıyor. Gümüş fiyatları yüzde 5'in üzerinde artışla 22 doları aşarken altın fiyatları 1.865 doları gördü.

Dolardaki değer kaybıyla dolar/TL de geriliyor

Yurt içinde ve küresel piyasalarda önemli bir veri gündemi bulunmazken dolar/TL, uzun zamandır seyrettiği 6,85 seviyelerinden 6,83'lere geriledi. Yaşanan düşüşte doların küresel piyasalarda yaşadığı değer kaybı etkili oluyor. Euro/TL 7,90'ın hemen altında el değiştiriyor.

ABD'de Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasındaki ekonomik destek paketi görüşmelerinde

konsensus oluşmayacağı endişeleriyle baskı altında kalan dolar Asya piyasalarında çoğu para

birimine karşı kayıplarını artırdı.



Euro 1.1538 dolar ile AB liderlerinin destek paketi üzerinde anlaşmasıyla son bir yılın en yüksek seviyesine yakın işlem gördü. Koronavirüs aşılarında yaşanan gelişmeler dolar gibi güvenli limanlara olan iştahı zayıflatırken yatırımcıların risk iştahı ciddi oranda yükseldi. Sterlin karşısında dolar son altı haftanın en düşük seviyesine yakın 1.2727 dolar seviyesine geriledi. Dolar, frank karşısında Mart ayından bu yana en düşük seviyesine gerileyerek 0.9323 İsviçre frankı seviyesinden işlem gördü. Japon yeni karşısında dolar 106.79 seviyesinde yatay seyretti.

Brent petrol, ABD stok verileriyle geriledi

Petrol fiyatları koronavirüs vakalarının artmaya devam ettiği dünyanın en büyük petrol

tüketicisi ABD'de stokların beklenenden fazla yükselmesiyle düştü. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0.7 gerileyerek 44 dolar seviyesine indi.



ABD hafif ham petrolü yüzde 0.8 gerileyerek 41.59 dolar seviyesinden işlem gördü.

Petrol fiyatları bir önceki gün yaklaşık 1 dolar yükselerek 6 Mart'tan bu yana gördüğü en

yüksek seviyeye tırmanmıştı.