Küresel piyasalarda karışık seyir; dolar/TL 7,54'ten başladı

18 Eylül 2020

Küresel piyasalarda haftanın kapanışında yönsüz bir seyir hakim. ABD borsalarındaki düşüşe rağmen Asya borsalarında çok sınırlı da olsa yükselişler yaşanıyor. ABD vadeli endekslerde de karışık bir görünüm söz konusu. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi önceki iki hafta teknoloji hisselerindeki düşüş nedeniyle kayıp verirken bu haftayı yüzde 1 yükselişle kapatmaya hazırlanıyor. Endeks, günlük bazda yüzde 0,2 yükselirken endeksin kapsadığı bölgede işlem hacimleri sınırlı kaldı. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0,1 artıda, Avustralya borsası yatay seyrederken, Shanghai bileşik, Hong Kong Hang Seng ve Güney Kore Kospi endeksi yüzde 0,2 ile yüzde 0,4 arasında yükseldi.

Yurt içi piyasalarda ise dün 7,55 ile rekor tazeleyen dolar/TL, haftanın son işlem gününün sabahında 7,54 düzeyinden değerleniyor. Euro/TL ise 8,94'ün üzerinde işlem görüyor. Bugün, Merkez Bankası'nı beklenti anketi ve TCMB uluslararası yatırım pozisyonu verileri takip edilecek.

Wall Street'te işsizlik maaşı başvurularındaki artış etkili oldu

ABD borsasının ana endeksleri, dün yayımlanan ABD haftalık işsizlik maaş başvurusu verisinin beklentilerin üzerinde artması ve Fed'in para politikasında ekonomiyi destekleyici ek bir gevşeme açıklamamasının ardından gerilemişti.

Altın fiyatları 1.950 dolar seviyelerinde

Altın fiyatları dünya ekonomisinin yavaş toparlandığına dair endişelerle ve başlıca merkez

bankaları gerekirse daha fazla canlandırma önlemi açıklayacağını belirtirken yükseldi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün bir haftanın en düşük seviyesini gördükten sonra yüzde 0,5 artışla 1.951 dolarda işlem gördü.

Petrol fiyatları hafif artıda

Petrol fiyatları, OPEC'in yeterli üretim kesintisine gitmeyen ülkelere karşı müsamaha

göstermeyeceğine işaret etmesinin ardından dünkü kazanımlarını korudu. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0,65 yükselerek 43,58 dolarda işlem gördü. ABD hafif ham petrolü yüzde 0,61 artışla 41,22 dolara yükseldi.

GÜNÜN AJANDASI



- TCMB uluslararası yatırım pozisyonu verilerini yayımlayacak (10.00).

- TOBB kurulan ve kapanan şirketleri açıklayacak (10.00).

- TCMB beklenti anketi raporunu yayımlayacak (14.30).

- ABD'de cari işlemler dengesi (15.30), Michigan tüketici güven endeksi, Conferance Board öncü göstergeler endeksi (17.00) ve Baker Hughes sondaj kule sayısı (20.00) verileri izlenecek.

- Rusya ve Azerbaycan merkez bankaları faiz kararı açıklayacak.