Küresel piyasalarda karışık seyir

15 Mayıs 2018

Küresel piyasalar karışık bir seyir izlerken, bugün Euro Bölgesi büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündemi takip edilecek.

ABD'de dün 10 yıllık tahvil faizlerinin yükselişine karşın pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,27, S&P 500 endeksi yüzde 0,09 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,11 değer kazandı. Dün yüzde 3'ün üzerinde dengelenen ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise bugün yüzde 3,02 seviyesinde bulunuyor. Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin konuşmaları ve bugünden itibaren hareketlenecek veri gündeminin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Avrupa tarafında, İtalya'da hükümet belirsizliği azalsa da koalisyon kurmak üzerine anlaşan partilerden henüz net bir açıklama gelmemesi siyasi gelişmeleri gündemde tutmaya devam ediyor. Dün Almanya'da DAX endeksi ve İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,18, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,02 değer kaybederken, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,26 yükseliş kaydetti. Bugün Almanya'da birinci çeyrek büyüme verisinin yıllık yüzde 2,3 ile beklentilerin hafif altında kalması sonrası Euro Bölgesi ilk çeyrek büyüme ile Almanya'da açıklanacak ZEW endeksleri yatırımcıların odağında yer alacak.

Asya tarafında, yeni günde satış ağırlıklı bir seyir izleniyor. Çin'de açıklanan perakende satışların tahminlerin altında, sanayi üretiminin ise beklentilerin üzerinde açıklanması sonrası kapanışa yakın Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 değer kaybetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

11.30 İngiltere, mart ayı işsizlik oranı

12.00 Euro Bölgesi, mart ayı sanayi üretimi

12.00 Euro Bölgesi, 2018 yılı 1. çeyrek GSYH

12.00 Almanya, ZEW endeksleri

15.30 ABD, nisan ayı perakende satışlar

15.30 ABD, New York Fed imalat endeksi

Kaynak: AA