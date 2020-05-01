Küresel piyasalarda karışık seyir

01 Mayıs 2020

Türkiye piyasalarının kapalı olduğu haftanın son gününde küresel piyasalarda karışık ve yönün net olarak belli olmadığı bir gün yaşanıyor. ABD borsaları, dün gelen kötü gelen ekonomik veriler sonrası satıcılı kapatmıştı. Bu sabah itibarıyla ABD vadelileri yüzde 2'lerin üzerinde ekside seyrediyor. Asya'da açık olan piyasalardan biri olan Japonya borsasındaki yüzde 2,8'lik düşüş dikkat çekiyor. Çin borsaları ise Türkiye gibi 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle tatilde.

Uluslararası piyasalarda işlem görmeye devam eden dolar/TL kuru 6,98-6,99 bandında değerleniyor.

Avrupa'da sadece İngiltere'de borsalar açık

Tatil dolayısıyla kapalı olan Avrupa borsalarında sadece Stoxx Europe 600 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksleri işlem görüyor. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 yüzde 0,6 değer kaybıyla 337,9 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 2,4 azalışla 5.756 puanda seyrediyor. Euro/dolar paritesi 1,0954 ve sterlin/dolar paritesi 1,2553 seviyelerinden işlem görüyor. Analistler, bugün İngiltere ve ABD'de imalat sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Petrol fiyatlarında yükseliş devam ediyor

Petrol fiyatlarında hafta başından bu yana süren yükseliş haftanın son gününde de devam ediyor. Mayıs vadede eksi fiyatları gördükten sonra haziran vadede de 10 doların altını gören ABD ham petrolü 19 dolar seviyelerine kadar çıktı. Brent petrolde ise 27 dolarla 30 dolara doğru hareketine devam ediyor.

BU hafta başında 1700 doların altına gerileyen spot altının ons fiyatı ise 1675 dolar düzeyinde yatay seyrediyor.

Bu hafta borsa ve döviz kazandırdı, altın kaybettirdi



Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,38, dolar/TL yüzde 0,10, euro/TL yüzde 0,53 değer kazandı, altının gram satış fiyatı yüzde 0,73 değer kaybetti.