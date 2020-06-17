Küresel piyasalarda karışık seyir

17 Haziran 2020

ABD ve Avrupa'da beklentilerden iyi gelen verilerin iyimserliği ile salgında ikinci dalga endişelerini fiyatlamaya çalışan piyasalarda karışık bir seyir izleniyor. Fed Başkanı Powell Kongre'de yaptığı sunumunda, aşı bulunmadan tam anlamda bir toparlanma ihtimalinin düşük olduğu yönündeki söylemleri ve sürdürdüğü temkinli duruşuyla dün piyasalarda yaşanan sert yükselişleri frenlemişti. Powell'ın açıklamalarına ek olarak Pekin'den gelen ikinci dalgaya yönelik artan endişeler de piyasalarda risk iştahını bozuyor. Sabah saatleri itibarıyla ABD vadelileri hafif artıda seyrediyor.

Dolar/TL sakin; borsa artıda

Yurt içinde döviz piyasasında yatay seyir hakim. Dolar/TL 6,83 seviyesinden işlem görürken, euro/TL güne 7,70 seviyesinden başladı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise, açılışta yüzde 0,35 artışla 111 bin 327 puana yükseldi.

Asya'da karışık seyretti

Çin'in Pekin kentinde toptan gıda pazarı Şinfadi kaynaklı koronavirüs vakalarının artması nedeniyle alarm seviyesi yükseltilerek tüm okullarda eğitime ara verildi. Bu durum salgında ikinci dalgaya yönelik endişeleri artırırken, Asya borsalarında dün gözlenen pozitif seyir bugün yerini dalgalı seyre bıraktı.

Gelişmelerin ardından Çin'de Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde 0,2 azalarak 2.925 puan oldu. Japonya'da ihracat, mayısta yüzde 28,3 gerileyerek beklentilerin altında kalırken, Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 düşüşle 22.456 puandan günü tamamladı. Dolar/yen paritesi ise 107,3 seviyelerinde yatay seyretti.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 yükselişle 33.676 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 artışla 24.399 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 düşüşle 2.136 puanda seyrediyor.

ABD'de stokların artması petrol fiyatlarını geriletti

ABD'de API tarafından açıklanan verilerin ham petrol ve akaryakıt stoklarında artışa işaret etmesi uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarının düşmesine yol açtı. Petrol fiyatları dün IEA'nın aylık raporunda 2020 yılı için petrol talebi tahminini 91,7 milyon varil/güne yükseltmesi sonrasında yüzde 3'ten fazla yükselmişti.



Brent petrol, düne göre yüzde 1,76 kayıpla 40,24 dolar/ işlem görüyor. ABD tipi ham petrolü de yüzde 2,4 düşüşle 37,46 dolar seviyesinde.

Analistler, API verileri ve artan koronavirüs vakalarının ABD'de akaryakıt talebinde iyileşmenin beklendiği kadar çabuk olmayacağı endişelerine yol açtığını ve bunun bir miktar satış getirdiğini ifade ediyorlar. Piyasalar bugün ABD Enerji Bakanlığı tarafından açıklanacak haftalık petrol stok verilerini takip edecekler.

Powell: Belirsizlikler hastalığın seyrinden kaynaklanıyor

Fed Başkanı Jerome Powell, koronavirüs salgınının yol açtığı küçük işletme iflasları ve daha yüksek işsizlikten kaynaklı olarak ekonominin ciddi uzun vadeli hasar ile karşı karşıya olduğunu söyledi. Powell, Fed üyelerinin geçtiğimiz hafta yapılan FOMC toplantısında ortaya koydukları ekonomik büyüme projeksiyonlarının koronavirüs salgınında bu yıl içinde ikinci bir dalganın yaşanması potansiyelini dikkate almadığını söyledi. Powell, "Ekonomik belirsizliğin büyük kısmı, hastalığın izleyeceği yolun ve bu hastalığı kontrol altına almaya yönelik tedbirlerin etkilerinin belirsizliğinden kaynaklanıyor," dedi ve "Kamuoyu salgının kontrol altına alındığına güvenene kadar , tam bir toparlanma ihtimali düşük" şeklinde görüş bildirdi.



Günün ajandası

- TCMB özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu verisini açıklayacak (10.00).

- ABD'de MBA mortgage endeksleri (14.00), konut başlangıçları (15.30), DOE petrol stokları (17.30) verileri izlenecek.

- Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) aylık 'Petrol Piyasası Raporu' açıklanacak.

- ABD Merkez Bankası(Fed) Başkanı Jerome Powell, Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde yarı yıl para politikası raporunun sunumunu yapacak (19.00). Sunumun dün Senato'da yaptığı sunumun aynısı olması bekleniyor.

- Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, "Fed'in COVID-19'a Tepkisi" konulu etkinlikte konuşma yapacak (23.00).

- İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Luigi Di Maio, Türkiye'ye gelecek.