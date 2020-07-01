Küresel piyasalarda karışık seyir

01 Temmuz 2020

ABD borsalarının artıda kapanmasının etkisiyle Asya piyasalarında işlemler, Japonya hariç primli gerçekleştiriliyor. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0.4 artarken, Japonya'nın Nikkei endeksi ise yüzde 0.2 geriledi. ABD vadelileri ise ekside.

Yurt içinde ise açığa satış yasağının kaldırılması kararının hisse senedi piyasası üzerindeki etkileri yakından takip edilirken imalat PMI verisi bekleniyor. Dolar/TL 6,85'te kurduğu dengeyi bugün de sürdürüyor. Euro/TL 7,69'un altında değerleniyor.

ABD'de zirve yapan vaka sayısı endişeleri artırıyor

ABD borsalarında ikinci çeyrek performansı son 10 yılın en iyi çeyreğine işaret ediyor olasa da yeni koronavirüs vakalarındaki artış devam etti. ABD'de dün 47 bin koronavirüs vakası tespit edildi. Bu sayı, pandeminin başladığı tarihten beri tek günde en fazla yeni vakanın tespit edildiğini gösterdi.

Altın fiyatları 1.800 dolara koşuyor

Dünyanın koronavirüs salgınını kontrol altına almakta zorlanmaya devam etmesi başta altın olmak üzer değerli metal fiyatlarını yükseltti. ABD, Brezilya, Rusya, Hindistan gibi ülkelerde yüksek sayıda yeni koroanavirüs vakası tespit edilmeye devam edilmesinin etkisi ile spot altın fiyatı bu sabah pandeminin başından bu yana görülen en yüksek seviye olan 1.784 dolar/ons seviyesine kadar çıktı.

Japonya'da ekonomiye güven 11 yılın dibinde

Japonya'nın büyük imalatçılarının ekonomiye güvenleri 11 yılın en düşük seviyesine indi.

BOJ'un çeyrek dönemlerle yaptığı Tankan, büyük imalatçılar güven endeksi, araştırması, büyük imalatçıların Japon ekonomisine yönelik kötümserliklerinin Haziran'da sona eren 3 ayda daha da derinleştiğini ortaya koydu.



Tankan anketine göre büyük imalatçılar güven endeksi Haziran'da 11 yılın en düşük seviyesi olan -34 puana geriledi. Mart'ta açıklanan son Tankan anketinde endeks -8 olmuştu. Ekonomistler, Haziran sonu Tankan endeksinin -31 olmasını bekliyorlardı.



Anket, endeksin gelecek 3 ayda -27 seviyesine toparlanmasının beklendiğini de gösterdi.

Tankan'a göre büyük şirketlerin Mart 2021'de sona erecek mali yılda sermaye harcamalarında yapmayı planladıkları artış ise, ekonomistylerin yüzde 2,1 olan medyan beklentilerinin üzerinde yüzde 3,2 seviyesinde gerçekleşti.

Çin'de Caixin PMI son 6 ayın en hızlı büyümesini gösterdi, ancak ihracat zayıf ve istihdam kayıpları arttı.

Günün Ajandası

10.00 Türkiye, haziran ayı imalat sanayi PMI

10.55 Almanya, haziran ayı imalat sanayi PMI ve işsizlik oranı

11.00 Avro Bölgesi, haziran ayı imalat sanayi PMI

15.15 ABD, haziran ayı ADP özel sektör istihdamı

16.45 ABD, haziran ayı imalat sanayi PMI

17.00 ABD, haziran ayı ISM imalat endeksi

21.00 ABD, Fed toplantı tutanakları