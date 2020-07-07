Küresel piyasalarda karışık seyir

07 Temmuz 2020

Asya borsaları Çin'in koronavirüs ve ABD ile gerilimden dolayı yavaşlayan ekonomisini desteklemek için hisse senedi piyasalarını yükseltecek adımlara yönelik spekülasyonlarla dün sert prim yaptıktan sonra bugün yönsüz bir seyir yaşanıyor. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi dört buçuk ayın zirvesini gördükten sonra bugün yüzde 0.25 eksiye geçti. ABD vadelileri yüzde 0,50'ler civarında negatif.

Yurt içinde Hazine nakit dengesi dışında önemli bir veri takvimi bulunmazken dolar/TL güne 6,86'dan euro/TL ise 7,74 seviyelerinden başladı.

Brent petrol 43 dolar sınırında

Petrol fiyatları dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de koronavirüs vakalarında yaşanan

ani artışın petrol talebindeki toparlanmayı sınırlayacağı endişesiyle kazanımlarını geri verip

eksiye geçti.



Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı 43.19 dolara kadar yükseldikten sonra yüzde 0.4 değer kaybederek 42.91 dolar seviyesine geriledi. ABD hafif ham petrolü 40.79 dolar civarına kadar yükselmesine rağmen yüzde 0.4 değer kaybederek 40.46 dolar seviyesine düştü.

Altında 8 yılın zirvesinde sakin seyir

Altın fiyatları sekiz yılın en yüksek seviyesi yakınlarında yatay seyrediyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1,783.67 dolar seviyesinde neredeyse hareketsiz dururken bu rakam son sekiz yılın zirvesinden yalnızca 5.29 dolar uzakta.



ABD altın vadeli işlemleri ons fiyatı 1,793.50 dolar seviyesinde işlem görüyor.

GÜNÜN AJANDASI



- Hazine, 5 yıllık TÜFE'ye endeksli tahvil ihalesi düzenleyecek.

- Hazine nakit dengesi verileri açıklanacak (17.30).

- ABD'de Redbook perakende satışlar (15.55), JOLTS açılan iş (17.00), API petrol stokları (23.30) verileri izlenecek.

- Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Tennessee Business Roundtable tarafından düzenlenen Web Seminerinde konuşma yapacak (16.00).

- Fed Denetim Başkan Yardımcısı Randal Quarles, Exchequer Club tarafından düzenlenen öğle yemeğinde konuşma yapacak (20.00).

- Ulusal İşletme Ekonomisi Derneği(NABE) tarafından düzenlenen "Pandemi Üzerine Perspektifler" başlıklı web seminerinde San Francisco Fed Başkanı Mary Daly ve Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin konuşma yapacaklar (21.00).