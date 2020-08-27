Küresel piyasalarda karışık seyir

27 Ağustos 2020

Küresel piyasalar, ABD'de devam eden rekor yükselişlere rağmen bu sabah itibarıyla satış ağırlıklı karışık seyir yaşanıyor. ABD vadelileri hafif ekside seyrederken Asya borsaları, beş büyük teknoloji şirketi öncülüğünde rekor kıran Wall Street'i takip ederek açılış sonrası iki yılın zirvesini gördükten sonra ABD-Çin gerilimi nedeniyle kazanımlarını geri verdi. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi Ağustos 2018'den beri en yüksek seviyeyi gördükten sonra yatay seyretti. Japonya'nın Nikkei endeksi Şubat ortasından beri en yüksek seviyeyi gördükten sonra yüzde 0,4 geriledi. Güney Kore Kospi endeksi koronavirüs vakalarında dört gündür yaşanan artışın ardından yüzde 0,8 düştü. S&P 500 endeksi vadeli kontratları beş gündür devam eden yükselişinin ardından yüzde 0,2 geriledi.

Yurt içinde ise haftalık para banka istatistikleri takip edilirken döviz kurları dünkü kapanış seviyelerine yakın bir şekilde güne sakin başladı. Dolar/TL 7,35'in; euro/TL 8,70'in üzerinde değerleniyor.



ABD-Çin geriliminde yeni gelişmeler neler?



Asyalı yatırımcılar Güney Çin Denizi'ndeki askeri hareketlilik nedeniyle tedbirli tutum takındılar. Beijing'in bölgede füze denemeleri yaptığının söylenirken Washington 24 Çinli şirketi karalisteye aldı.

Gözler Powell'ın bugünkü konuşmasında



ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün yapacağı konuşmada merkez

bankasının yeni para politikası yaklaşımı hakkında ipuçları vermesi bekleniyor. Beklentiler arasında Fed'in faiz oranlarını daha da uzun süre çok düşük tutmasını sağlayacak ortalama enflasyon hedeflemesine geçişi de yer alıyor.