Küresel piyasalarda karışık seyir

13 Ekim 2020

Küresel piyasalarda bugün karışık bir seyir yaşanıyor. ABD borsalarındaki dünkü güçlü kapanışların ardından ABD vadelileri yatayda seyrederken Asya borsaları, Çin hisse piyasasında tatil sonrası yükselişin yerini düşüşe bırakmasıyla Wall Street'teki güçlü kazanımları sürdüremeyerek geriledi. Ancak teknoloji sektörü hisselerine gelen alımlar ve ABD mali canlandırma planıyla ilgili yeni beklentiler risk iştahını canlı olduğuna işaret etti. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,09 gerilerken, Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0,2 düştü. Shanghai bileşik endeksi, geçen haftaki resmi tatil sonrasındaki iki işlem gününde kaydettiği kazanımların ardından yüzde 0.5 düşerken, Çin'deki lokomotif hisseleri izleyen endeks ise yüzde 0,3 geriledi.

Dolar/TL ve euro/TL'den sakin başlangıç

Yurt içi piyasaların bugünkü veri takviminde ise sanayi üretim endeksi bulunuyor. Sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 10,4 ile beklentilerin çok üzerinde bir artış kaydetti. Dün dalgalı bir seyir izledikten sonra yataya geçen dolar ve euro bu sabah da sakin. Dolar/TL 7,8920; euro/TL ise 9,3120'den el değiştiriyor.

Altın fiyatları düşüşte

Wall Street'te ise Nasdaq dün yüzde 2.56 ile bir ay içinde olan en sert günlük yükselişi

kaydetti. Dow Jones yüzde 0.88 artarken, S&P 500 ise yüzde 1.64 yükseldi. Dolar üç haftalık dip seviyesi yakınlarında seyrederken, diğer güvenli liman varlıklardan altın ise yatırımcıların risk iştahlarının artmasıyla üç haftalık zirvesinin altına geriledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.6 düşüşle 1,910.76 dolar seviyesine gerilerken, ABD altın vadelileri ise yüzde 0.3 düşüşle 1,923 dolar seviyesine geriledi. Devasa koronavirüs mali canlandırma tedbirleri, çoğunlukla enflasyona ve paranın değer kaybına karşı tedbir olarak görülen altını destekleyerek, yıl başından beri altın fiyatlarının yaklaşık yüzde 26 artmasını sağladı.

ABD dün borsaları neden yükseldi?

Washington'daki koronavirüs mali canlandırma paketiyle ilgili görüşmelerin durması sonrası

Trump yönetiminin Kongre'ye daha basit bir mali destek paketi geçirmesi için çağrıda

bulunmasıyla yatırımcıların mali destek planı beklentileri canlı kaldı. Dün Beyaz Saray sözcüsünün açıklamasına göre, Cumhuriyetçi senatörler Başkan Trump'ın koronavirüs mali paketi konusundaki taleplerini yerine getirmeye hazırlar.

Brent petrol hafif artıda

Petrol fiyatları, Norveç, Meksika Körfezi ve Libya'daki petrol üretiminin tekrar başlamasıyla dün kaydettiği yaklaşık yüzde 3 kaybın artından yatay seyretti. Uluslararası Enerji Ajansı bugün yayımladığı raporda 2020 yılında küresel enerji talebinin yüzde 5 düşeceği tahminini yaptı.

Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı 4 sent yükselişle 41.76 dolar seviyesine çıkarken, ABD hafif ham petrolü ise 4 sent yükselişle 39.47 dolar seviyesine çıktı.



ABD'li işçilerin Delta kasırgasından sonra Meksika Körfezi'ndeki petrol platformlarına geri

dönmeleri ve Norveçli işçilerin de grevi sona erdirip iş başı yapmalarıyla tüm gözler OPEC

üyesi Libya'ya çevrilmişti. Libya, Pazar günü Sharara petrol sahasından ihracatı engelleyen

mücbir sebepleri kaldırmıştı.



Libya'nın Pazartesi günkü toplam günlük petrol üretimi 355,000 varil oldu. Kuşatmadan önce

ise Sharara petrol sahasında günlük 300,000 varil petrol üretiliyordu.