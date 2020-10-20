Küresel piyasalarda karışık seyir

20 Ekim 2020

Küresel piyasalar, bu sabah karışık bir seyir izliyor. ABD hisse senedi vadelileri, teşvik paketi görüşmelerine ilişkin iyimserliğin etkisiyle sınırlı da olsa yükselişte. Asya borsaları ise yatırımcıların ABD'de 3 Kasım'da yapılacak seçimler öncesi portföylerindeki riskli varlıkları azaltmasına paralel geriledi. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi ABD borsalarının günü ekside tamamlamasının ardından yüzde 0,1 civarı değer kaybederken, Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0,3; Avustralya borsaları yüzde 0,6 civarı geriliyor. ABD'de dün Dow Jones yüzde 1,44, S&P 500 yüzde 1,63 ve Nasdaq yüzde 1,65 düşüle tamamlamıştı.

Dolar/TL ve euro/TL sakin

Yurt içi piyasalar ise Merkez Bankası'nın perşembe günü açıklayacağı faiz kararına yoğunlaşmış durumda. Faiz artışı beklentisinin güçlenmesi etkisiyle dün dolar/TL ve euro/TL'deki geri çekilmenin ardından bugün sakin. Dolar/TL 7,88; euro/TL 9,29'dan el değiştiriyor.



Altın, 1900 doların hemen üzerinde

Altın fiyatları ABD'de koronavirüs yardım paketi umutlarının azalması ve başkanlık

seçimlerinin giderek yaklaşmasıyla geriledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,2 gerileyerek 1.901dolardan işlem gördü. ABD altın vadeli işlemleri yüzde 0,3 gerileyerek 1,905. dolardan el değiştirdi.

Petrol, üst üste 4 gündür geriliyor

Petrol fiyatları koronavirüs vakalarındaki artışın talep üzerinde oluşturduğu baskı ile

üste dördüncü günde de geriledi. Libya'nın petrol üretiminde artışına giderek stokların daha da artmasına neden olması da petrol fiyatlarının gerilemesinde etkili oldu. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0,8 değer kaybederek 42,30 dolardan işlem gördü. ABD hafif ham petrolü yüzde 0,6 gerileyerek 40,57 dolardan alıcı buldu.

Piyasalar neleri fiyatlıyor?



ABD'de koronavirüs yardım paketini müzakerelerinde vaktinde sonuç alınamayacağı endişesi ve Avrupa'da koronavirüs vakalarının rekor seviyeye çıkması da yatırımcıların riskli varlıklardan uzak durmasına yol açtı. Küresel piyasalarda yatırımcıların riskten kaçınma eğiliminde olmasının sebepleri arasında ABD'de başkanlık seçimlerinden tartışmalı bir sonuç çıkması ihtimali de gösteriliyor.



Yatırımcılar ABD Başkanı Donald Trump ile Demokrat Partili rakibi Joe Biden arasında

Perşembe günü gerçekleştirilecek son münazaranın seçimin gidişatını değiştirip

değiştirmeyeceğini de yakından takip ediyorlar.