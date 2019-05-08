Küresel piyasalarda neler oluyor?

08 Mayıs 2019

ABD ile Çin'in ticaret savaşlarını bitirecek anlaşmaya varamayacakları endişesi yatırımcılarda küresel ekonomik büyümenin yavaşlayacağı kaygısına neden oluyor.

ABD Başkanı Donald Trump Pazar günü Çin ile ticaret müzakerelerinde ilerleme kaydedilmediğini gerekçe göstererek sürpriz şekilde gümrük vergilerini artıracağını açıkladı.

Görüşmelerde ilerleme kaydedildiği beklentisinde olan yatırımcıları şaşırtan bu açıklamanın ardından müzakereleri kurtarmak isteyen Pekin dün başbakan yardımcısı Liu He'nin Perşembe ve Cuma günü Washington'a gideceğini bildirdi.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsaları MSCI endeksi bugün yüzde 0.75 düşüşle Mart sonundan bu yana en düşük seviyeye indi. Shanghai bileşik endeksi yüzde 1.6 geriledi.

Wall Street Çin ile müzakerelerden sonuç alınmayacağı endişelerinin etkisiyle dün yüzde 2'ye yakın kayıpla kapandı. S&P 500 endeksi yüzde 1.65, Dow Jones yüzde 1.8 geriledi.

Uluslararası piyasalarda devlet tahvil getirileri yatırımcıların ekonomik büyümede hızlanmayı fiyatladığı hisse piyasasından çıkmasına paralel geriledi. ABD, Almanya ve Japonya'nın 10 yıl vadeli tahvillerinin getirisi bir ayın en düşük seviyesine indi.

ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminin tırmandığı endişeleri güvenli liman olarak görülen Japon yenini dolar karşısında altı haftanın zirvesine taşıdı.

Yatırımcılar, ABD'nin Trump'ın gümrük vergilerindeki artışı durdurmaya çalışan Çin'in müzakerecisi Liu He'nin Perşembe ve Cuma günü Washington'da yapacağı temasları izliyor olacaklar.

Yen'in dolar karşısında yüzde 0.3 değer kazanmasına paralel olarak dolar/yen kuru 109.92'ye geriledi. Dolar endeksi ise dün yüzde 0.1 artıda kapandıktan sonra bugün yüzde 0.2 düşüşle 97.463'te bulunuyor.

Kaynak: Reuters