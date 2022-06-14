Küresel piyasalarda panik havasına 'Avrupa' molası

Hüseyin KOYUNCUOĞLU

Küresel piyasalarda resesyon endişesi iyiden iyiye hissedilmeye başlandı. ABD borsalarının yıl başındaki zirvesinden yüzde 20 aşağı gelmesi panik havasını daha da destekliyor. Dün, New York borsasında endekslerin yüzde 4 civarında değer kaybetmesinin ardından S&P 500 endeksi teknik açıdan ayı piyasasına girmiş oldu. Ancak dünkü sert satışlar sonrası bugün Avrupa Borsaları ve ABD vadelilerde yukarı yönlü seyir yaşanıyor.

Bozulan piyasa dinamikleri Fed'in daha önce net bir dille reddetiği 75 baz puanlık faiz artışını gündeme getirmesi de hisse senetler başta olmak üzere birçok varlıkta satış eğilimi derinleştiriyor.

Avrupa borsaları toparlanma çabasında

Piyasalarda genel seyirde panik havası yatışmasa da bu sabah Avrupa'da borsaların toparlanma çabasıyla dengeleniyor.

Avrupa borsaları, Fed'den beklenen faiz artırımlarının ABD ekonomisinde küçülmeye yol açacağı endişelerinin baskısıyla dün keskin düştükten sonra bugün yatırımcıların gerileyen hisselerde yaptığı alımlarla yüzde 1 yükseldi. Avrupa'nın en büyük şirketlerini takip eden STOXX 600 endeksi .STOXX dün yüzde 2.4 gerileyerek üç ayın dip seviyesine düştükten sonra bugün yüzde 0.9 yükseldi. İngiltere'nin FTSE endeksi .FTSE yüzde 0.7, Almanya'nın Dax endeksi ise yüzde 1 yükseldi.

ABD Hazine tahvillerinin yükseliş ve azalan risk iştahı nedeniyle güçlenen ABD Dolar Endeksi, dün 20 yılın zirvesi olan 105,29'e yükseldikten sonra bugün 104,6 civarında değerini koruyor.

Yurt içi piyasalarda son durum

Borsa İstanbul'da BİST 100 Endeksi ise açılışta 2.530 puanın aşmasının ardından 2.520 puan etrafında hafif yükselişle seyrine devam ediyor.

Yurt içinde TL'de ise nispeten sakin bir gün izleniyor. Dolar/TL, 17,25 civarında yatay seyrederken euro/dolar paritesinin etkisiyle euro/TL'de 18,10'a doğru sınırlı yükselişler göze çarpıyor.

Brent petrol 120-125 dolar aralığında

Petrol fiyatları, seans başındaki dalgalı seyirden sonra ABD ekonomisinin küçüleceği endişeleri ve Çin'deki yeni koronavirüs önlemlerinin baskısıyla eksiye geçti. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0,2 gerileyerek 122.02 dolara indi, ABD hafif ham petrolü de yüzde 0.2 düşüşle 120.71 dolara geriledi.

Beijing'deki vaka sayılarında tekrar artış görülmesinin ardından, ülkenin salgın önlemlerini gevşeteceği beklentileri azalırken petrol talebinin eski seviyelere dönmesinin tahmin edilenden daha uzun süreceği düşünülüyor.

Altın 4 haftalık dipten hafif yükselişte

Altın fiyatları, dolar ve Hazine tahvil getirilerinin dünkü yükselişin ardından bugün yatay seyretmesine paralel olarak dört haftanın dip seviyesinden yükselişe geçti. Fed'in para politikası sıkılaştıracağı beklentileri kazanımları sınırladı.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı günün erken saatlerinde 19 Mayıs'tan bu yana en düşük seviyesi olan 1,810.90 dolara geriledikten sonra yüzde 0.3 değerlenerek 1,824.21 dolara çıktı.