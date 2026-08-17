Küresel piyasalarda pozitif seyir: Asya yükseliyor, ABD ve Avrupa vadelileri artıda

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Küresel piyasalarda haftanın ilk işlem gününde borsalar öne çıkıyor. Asya-Pasifik endekslerinin büyük bölümü alıcılı seyrederken Avrupa’nın güne pozitif başlaması bekleniyor. Wall Street vadeli işlemlerinde de teknoloji hisseleri öncülüğünde sınırlı yükseliş görülüyor.

ABD’den geçen hafta gelen zayıf ekonomik verilerin Fed’in eylül toplantısında yeni bir faiz artırımına gideceği beklentisini azaltması hisse senetlerini destekliyor. Asya’da ise Japonya’dan gelen büyüme verisinin ardından Tokyo borsası pozitif bölgede kalırken Çin ve Hong Kong’daki alımlar daha belirgin hale geliyor.

Asya’da alımlar güçleniyor

Şu sıralarda Hong Kong borsası bölgenin en güçlü piyasalarından biri durumunda. Hang Seng Endeksi yüzde 1,5’e yaklaşan yükselişle seyrediyor.

Çin ana karasında da pozitif görünüm hakim. Şanghay Bileşik Endeksi yaklaşık yüzde 0,8, CSI 300 Endeksi ise yüzde 0,7’nin üzerinde yükseliyor.

Japonya’da Nikkei 225 Endeksi yüzde 0,2 civarında artıda işlem görüyor. Japonya ekonomisinin ikinci çeyrekte beklentinin altında büyümesi, Japonya Merkez Bankası’nın eylül toplantısında faiz artırmak için acele etmeyebileceği beklentisini güçlendiriyor.

Bölgedeki negatif istisnalardan biri Avustralya. Ülkenin gösterge endeksi yaklaşık yüzde 0,3 gerilerken Güney Kore piyasaları resmi tatil nedeniyle kapalı bulunuyor.

Böylece haftanın ilk Asya seansında yatırımcıların hisse senetlerinden tamamen uzaklaşmadığı, aksine özellikle Çin ve Hong Kong tarafında risk alma eğiliminin güçlendiği görülüyor.

Çin borsaları için asıl sınav saat 10.00’da

Asya piyasalarında günün en önemli gelişmesi henüz gerçekleşmedi. Çin Ulusal İstatistik Bürosu temmuz ayına ilişkin sanayi üretimi, perakende satışlar, sabit sermaye yatırımları ve konut piyasası verilerini Türkiye saatiyle 10.00’da açıklayacak.

Piyasalarda sanayi üretimindeki yıllık büyümenin hazirandaki yüzde 5,3 seviyesinden yaklaşık yüzde 4,8-5 bandına yavaşlaması bekleniyor. Perakende satışlarda ise hazirandaki yüzde 1’lik artışın ardından yaklaşık yüzde 1,5 büyüme tahmin ediliyor.

Verilerin beklentilerin üzerinde gelmesi Çin ve Hong Kong borsalarında sabah başlayan alımları destekleyebilir. Zayıf rakamlar ise özellikle Çin’in iç talebine ilişkin endişeleri yeniden öne çıkarabilir.

Çin verileri yalnızca Asya için de önemli değil. Madencilik, lüks tüketim, otomotiv ve sanayi şirketlerinin Çin ekonomisine yüksek bağımlılığı nedeniyle sonuçların Avrupa borsalarının açılışında da etkili olması bekleniyor.

Avrupa açılışa artıda hazırlanıyor

Asya’daki olumlu görünüm Avrupa endeks vadelilerine de yansıyor. Euro Stoxx 50 vadeli kontratları yaklaşık yüzde 0,2 yükselirken Almanya’nın DAX endeksine bağlı vadeli kontratlar da benzer oranda artıda seyrediyor.

İngiltere’de FTSE 100 vadeli işlemleri ise yataya yakın hafif pozitif görünüm sergiliyor.

Avrupa piyasalarının açılışında özellikle Çin verilerine duyarlı şirketlerin hareketi yakından izlenecek. Alman otomotiv üreticileri, madencilik şirketleri ve büyük lüks tüketim markaları açısından Çin ekonomisinin seyri şirket gelirleri üzerinde doğrudan önem taşıyor.

Bu nedenle Avrupa’nın ilk pozitif sinyali gün boyunca korunmayabilir. Saat 10.00’daki Çin verileri açılış sonrasındaki yön açısından belirleyici başlıklardan biri olacak.

Wall Street vadelilerinde teknoloji hisseleri önde

ABD endeks vadelileri de yeni haftaya sınırlı pozitif sinyal veriyor. S&P 500 vadeli kontratları yaklaşık yüzde 0,1 yükselirken Nasdaq 100 vadelilerindeki artış yüzde 0,2 civarında seyrediyor.

Dow Jones Sanayi Endeksi’ne bağlı vadeli kontratlar ise yataya yakın hafif negatif bölgede bulunuyor.

Teknoloji ağırlıklı Nasdaq vadelilerinin diğer endekslerden daha güçlü seyretmesi, yatırımcıların faiz görünümündeki değişimi yeniden büyüme hisseleri üzerinden fiyatladığını gösteriyor.

Wall Street cuma gününü sınırlı kayıplarla tamamlamıştı. S&P 500 Endeksi yüzde 0,17, Nasdaq Bileşik Endeksi yüzde 0,28 ve Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,20 gerilemişti.

Buna rağmen ABD borsalarının son haftalardaki güçlü seyri bozulmuş değil. S&P 500’ün yakın dönemde rekor seviyeleri test etmesi, yatırımcıların ekonomik yavaşlama endişesine rağmen hisse senedi riskini taşımaya devam ettiğini gösteriyor.

Fed fiyatlaması borsaların elini güçlendirdi

Küresel borsaların haftaya pozitif başlamasında ABD faiz beklentilerindeki değişim önemli rol oynuyor.

Temmuz ayında ABD perakende satışlarının aylık bazda yüzde 0,6 gerilemesi, ekonominin özellikle tüketici tarafında hız kaybedebileceğine ilişkin beklentileri güçlendirdi. Daha ılımlı enflasyon verileri de buna eklenince Fed’in eylülde yeni bir faiz artırımına gitme ihtimali belirgin biçimde düştü.

Faizlerin daha fazla yükselmeyeceği beklentisi özellikle teknoloji ve büyüme hisseleri açısından destekleyici kabul ediliyor. Yüksek faizlerin şirket değerlemeleri üzerindeki baskısının azalabileceği beklentisi Nasdaq 100 vadeli işlemlerindeki görece güçlü görünümün de nedenlerinden biri.

ABD’nin iki yıllık tahvil faizinin yüzde 4,16 çevresine gerilemesi de kısa vadeli faiz beklentilerindeki değişimi destekliyor.

Borsa İstanbul için dışarıdan pozitif sinyal

Küresel borsalardaki görünüm Borsa İstanbul açısından da haftanın başlangıcında olumlu bir dış piyasa zemini oluşturuyor.

BIST 100 Endeksi cuma gününü yüzde 0,28 yükselişle 14.172,26 puandan tamamlamıştı. Asya borsalarındaki alımların Avrupa’ya taşınması ve ABD vadeli endekslerinin artıda kalması durumunda küresel risk iştahı Borsa İstanbul açısından da destekleyici olabilir.

Ancak günün ilk önemli kırılma noktası Çin’den saat 10.00’da gelecek veriler olacak. Ardından Avrupa borsalarının açılış performansı ve Wall Street vadeli işlemlerindeki yön, küresel piyasaların haftaya başlayan pozitif havasını koruyup koruyamayacağını gösterecek.

Şimdilik tablo net: Asya’da alıcılar önde, Avrupa pozitif açılışa hazırlanıyor ve Wall Street vadeli işlemleri de haftaya sınırlı yükselişle başlıyor.