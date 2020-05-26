Küresel piyasalarda pozitif seyir

26 Mayıs 2020

Koronavirüs salgınının yayılma hızındaki yavaşlamalara dair işaretler ve normalleşme adımlarının hız kazanmasıyla, küresel piyasalarda bu haftanın ilk iki günü itibarıyla pozitif bir hava hakim. Dün ABD borsalarının yükselişle kapatmasının ardından bu sabah ABD vadelilerinde de yüzde 2'leri bulan artılar söz konusu... Asya borsaları, dün Tokyo'da olağanüstü hali kaldırdığını açıklayan Japonya, önderliğinde alıcılı bir günü geride bırakıyor. Asya'nın tamamında yeşil ekranlar görülürken Japonya'da Nikkei 225 yüzde 2,63 artıda kapattı. Hong Kong yüzde 2'nin üzerinde primli.

Dolar/TL 6,80'in üzerinde

Yurt içinde ise Ramazan Bayramının son günü nedeniyle borsalar bugün de kapalı olacak. Yurt dışı piyasalarda işlemlere devam edilen dolar/TL kuru dünkü yatay seviyelerini bugün de koruyor. Saat 09:10 itibarıyla dolar/TL 6,8085'ten; euro/TL ise 7,4375 düzeyinde değerleniyor.

Petrol yükseliyor; altın sakin

Dün yatay bir gün geçiren petrol piyasasında bugün yükseliş sürüyor. Brent petrolün varili yüzde 2'lik artışla 36 doların üzerine çıktı. ABD tipi ham petrolün varili 35 dolara yaklaşıyor. Petrol fiyatlarında normalleşme adımları sonrasında artan talep etkili oluyor.

Altının onsu 1730 dolar düzeyinde haftalardır devam eden sakin seyrini koruyor.