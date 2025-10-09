Küresel piyasalarda ralli: Fed beklentileri ve yapay zeka etkisi!

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim sürecine yönelik iyimserlikler ve teknoloji hisseleri öncülüğündeki yükselişin etkisiyle pozitif seyrediyor.

ABD'de bütçe görüşmelerine yönelik haber akışı yatırımcıların odağında bulunuyor. Senatoda dün yapılan oylamada Cumhuriyetçiler ve Demokratlar'ın geçici bütçe tasarıları daha önce yapılan beş oylamada olduğu gibi Senatodan geçemedi.

Ülkede federal hükümet bütçe anlaşmazlığı nedeniyle kapalı kalmaya devam etmesi, başta istihdam verileri gibi Fed'in faiz indirim sürecine yönelik fiyatlamaları değiştirebilecek verilerin açıklanmasını ertelerken, istihdam piyasasında yavaşlamanın arttığına yönelik öngörüler Fed'in faiz indirim beklentilerinin güçlü kalmasında etkili oluyor.

Para piyasalarında Fed'in 29 Ekim'de 25 baz puan faiz indirimine gitmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bankanın aralık ayındaki toplantıda da yüzde 78 ihtimalle 25 baz puanlık bir indirime gitmesi bekleniyor.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın, bugün, Washington'da Community Bank Konferansı'nda önceden kaydedilmiş video aracılığıyla yapacağı açıklamalar da piyasaların odağında bulunuyor.

Fed tutanaklarında faiz indirim iyimserlikleri

Para piyasalarındaki beklentilerin yanı sıra dün açıklanan Fed'in son toplantısına ilişkin tutanaklar, yılın geri kalanında daha fazla politika gevşemesine gidilebileceğini ortaya koydu.

Tutanaklara göre, neredeyse tüm yetkililer, eylül ayı toplantısında politika faizinin 25 baz puan düşürülmesini destekledi. Yetkililerin çoğu, bu yılın geri kalanında politikayı daha da gevşetmenin uygun olacağını değerlendirdi.

Teknoloji hisseleri yapay zeka anlaşmalarından güç buldu

Hafta başından bu yana teknoloji şirketlerinden gelen anlaşma haberleri ve yapay zeka sektörüne ilişkin artan iyimserlik piyasalarda risk iştahının yüksek kalmasını sağlıyor. Bu hafta OpenAI ile AMD'nin yapay zeka altyapısı için stratejik ortaklık kurduklarını duyururken, IBM'in yapay zeka girişimi Anthropic ile ortaklığa gideceğini açıklaması söz konusu seyirde etkili oldu.

Yapay zekanın eğitilmesi ve kullanımında çok sayıda çip kullanılırken, gelecek dönemde yarı iletken ve yüksek teknoloji ürünlerine olan talebin güçlü kalacağına yönelik beklentiler yarı iletken firmalarına olan iyimserlikleri artırdı.

ABD'li yarı iletken imalatçısı AMD'nin hisseleri dün yüzde 11,4, Micron Technology'nin hisseleri yüzde 5,8, Broadcom'un hisseleri yüzde 2,7, Texas Instruments'in hisseleri yüzde 2,6, Nvidia'nın hisseleri yüzde 2,2, ve Qualcomm'un hisseleri yüzde 1,4 yükseldi.

Nasdaq ve S&P 500 endeksi rekor tazeledi

New York borsasında yarı iletken ve teknoloji hisselerindeki yükselişin etkisiyle Nasdaq ve S&P 500 endeksi tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Nasdaq endeksi yüzde 1,12 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,58 yükselirken, Dow Jones endeksi yatay seyretti. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne hafif satıcılı başladı.

Merkez bankalarının altın talepleri, devam eden jeopolitik riskler ve Fed'in faiz indirim sürecine yönelik iyimserliklerden destek bulan ons altın, dün 4 bin 59,29 dolar seviyesini görerek rekor tazeledi. Dün yüzde 1,4 yükselişle 4 bin 42 dolardan kapanan ons altın, yeni işlem gününde yüzde 0,2 düşüşle 4 bin 35 dolardan işlem görüyor.

ABD tahvil piyasalarında uzun vadeli tahvillerde alıcılı bir seyir öne çıkarken, ABD'nin 10 yıllık devlet tahvilinin faizi düşüşünü 3. işlem gününe taşıyarak yüzde 4,12 seviyesine geriledi. Dolar endeksi de dün yüzde 0,1 yükselişle 98,8'den kapanmasının ardından yeni günde yüzde 0,1 azalışla 98,7 seviyesinde seyrediyor.

Enerji emtiaları tarafında ise Brent petrolün varil fiyatı 4.günlük yükseliş serisinin ardından yeni işlem gününde yüzde 0,5 düşüşle 66,2 dolardan işlem görüyor.

AB ülkeleri, Avrupa'yı yeniden silahlandırma programını onayladı

Avrupa borsalarında dün pozitif bir seyir öne çıktı. Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, AB Komisyonu'nun 800 milyar Euro'luk savunma harcamalarını artırma hedefini içeren "Avrupa'yı yeniden silahlandırma" programına onay verdiğini açıklaması risk iştahını artırdı.

Öte yandan, AB, üye ülkelerdeki çelik sektörünü korumak için bu ürüne yönelik ithalat kotalarını azaltmayı ve gümrük vergilerini yükseltmeyi içeren planlarına ilişkin haber akışı da yakından takip ediliyor.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB'nin çelik sektörünü korumak için ithalat kotalarını düşürmeyi, kota dışı tarifeleri yükseltmeyi içeren planına enflasyonist etkiler nedeniyle tepki gösterdi.

Söz konusu gelişmelerin ardından bölgedeki savunma sanayi ve çelik imalatçısı şirketlerin hisselerindeki artış dikkati çekti.

Dün Alman Rheinmetall'in hisseleri yüzde 2,6, BAE Systems'in hisseleri yüzde 1,7, İtalyan savunma sanayi şirketi Leonardo'nun hisseleri yüzde 2,4, Fransız havacılık ve savunma şirketi Thales'in hisseleri yüzde 1,7 yükseldi.

Çelik sektörü tarafında ise İsveçli çelik üreticisi SSAB'nin hisseleri yüzde 5,3, Alman Thyssenkrupp'un hisseleri yüzde 4,7, Lüksemburg merkezli ArcelorMittal'in hisseleri yüzde 6,7, Avusturyalı Voestalpine Grubu'nun hisseleri yüzde 2,2 ve Alman Salzgitter Grubu'nun hisseleri ise yüzde 3 yükseldi.

Bu gelişmelerle, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,69, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,07, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,87 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,96 değer kazandı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar hafif satıcılı başladı.

Asya borsaları pozitif seyrediyor

Asya borsaları, ABD'de yarı iletken ve teknoloji hisselerindeki yükselişin Asya tarafında da taşınmasıyla pozitif bir seyir izliyor. Asya'daki yarı iletken ve donanım üreticileri önemli siparişlerini genelde ABD tarafındaki firmalardan alırken, bölgede yarı iletken ve teknoloji şirketlerinin hisselerindeki yükseliş dikkati çekiyor.

Öte yandan, Japonya'da Takaiçi Sanae'nin Liberal Demokrat Partinin (LDP) yeni lideri olarak seçilmesinin ardından devam eden haber akışı da yakından takip ediliyor. Ülkede ana muhalefetteki Anayasal Demokrat Partisi (CDP), dün başbakanlık seçimlerinde, Takaiçi Sanae'ye karşı muhalefetten ortak aday çıkarılması önerisinde bulundu.

Bu gelişmelerle dolar/yen paritesi şu sıralarda yüzde 0,2 düşüşle 152,4 seviyesinde seyrediyor.

Diğer taraftan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi 6 iş günlük tatilin ardından, bugün yükselişle açıldı. Güney Kore'de Kospi endeksi'nde tatil sebebiyle işlem yapılmıyor.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,4, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,2 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 yükselişle işlem görüyor.

Borsa günü düşüşle tamamladı

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,53 değer kaybederek 10.756,27 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat ise dün akşam seansında yüzde 0,22 yükseldi.

Dolar/TL, dün yatay seyirle 41,6950'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın hemen üstünde 41,7210 seviyesinde seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi ve haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının takip edileceği belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.700 ve 10.600 seviyelerinin destek, 10.800 ve 10.900 puan ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.