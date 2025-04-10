Küresel piyasalarda rüzgar tersine döndü: Avrupa’da sert açılış yolda!

Avrupa borsaları, Perşembe sabahı işlemlerin başlamasıyla birlikte sert bir yükseliş dalgasına sahne olmaya hazırlanıyor. Bu hareket, ABD'de Wall Street'in tarihi yükselişinden sonra Trump’ın gümrük tarifeleriyle ilgili söylem değişikliğine gitmesiyle tetiklendi.

Özellikle Amerikan Başkanı Donald Trump’ın, Avrupa piyasalarının kapanmasının ardından yaptığı sürpriz açıklamalar, piyasalarda belirsizliği azaltarak küresel ölçekte risk iştahını artırdı. Başkan Trump’ın, önceki sert tutumundan geri adım atması ve gümrük vergileri konusunda daha uzlaşmacı bir duruş sergilemesi, yatırımcılarda pozitif beklentileri güçlendirdi.

Deutsche Bank Research’ten George Saravelos, bu durumu finansal piyasalarda "Trump put" olarak bilinen ve Başkan’ın borsa düşüşlerini önleme refleksine gönderme yapan bir kavramla yorumladı.

Saravelos, "Yönetim, sabah saatlerinde vurguladığımız aşırı piyasa koşullarına karşı duyarlılık gösteriyor. Bu durum, çok agresif politika adımlarının geri dönme ihtimalini azaltabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Saravelos, Trump yönetiminin piyasa baskılarına karşı daha duyarlı hale gelerek ticaret ve diğer politikalarında müzakere edilmiş sonuçları kabul etmeye açık olabileceğini belirtti.

Piyasa veri sağlayıcısı IG’ye göre, Perşembe açılışında Avrupa’nın önde gelen endekslerinde sert yükselişler bekleniyor. FTSE 100 endeksinin 402 puan artışla 8.061 seviyesine, Alman DAX endeksinin 1.527 puan artışla 21.383 seviyesine ve Eurostoxx 50 endeksinin 356 puan artışla 4.918 puana çıkması öngörülüyor.