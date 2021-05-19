Küresel piyasalarda satış baskısı sürüyor, altın 3 ayın zirvesinde

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Yurt içi piyasalarda Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle işlem yapılmazken yurt dışında ise günün tek önemli gündem maddesini ABD Merkez Bankası(Fed) tutanakları olacak. Fed, 27-28 Nisan Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına ilişkin tutanakları açıklayacak. Tutanaklar TSİ 21.00'de açıklanacak.

ABD borsaları, dün büyük perakende şirketlerinden Walmart, Macy's ve Home Depot'nun ilk çeyrek satışlarının beklentilerin üzerinde artmasıyla pozitif seyirle başladığı günü konut başlangıçları verisinin beklentilerin altında kalmasıyla yönünü aşağı çevirdi. Negatif seyir ABD vadeli kontratlarında bugün de devam ediyor. ABD vadeli endekleri yüzde 0,5'lere yakın ekside işlem görüyor.

ABD Ticaret Bakanlığının verilerine göre, konut başlangıçları, nisanda aylık yüzde 9,5 azalışla 1 milyon 569 bine gerilerken, inşaat izinleri yüzde 0,3 artışla 1 milyon 755 bine çıkmasına rağmen beklentileri karşılayamadı.

Asya borsaları düşüşte altın 3 ayın zirvesinde

Wall Street'teki satışlar küresel risk iştahını da etkilerken Asya borsalarında satıcılı bir gün yaşanıyor. Avustralya borsası yüzde 2, Japon Nikkei endeksi yüzde 1,5'in üzerinde değer kaybederken Çin borsalarında kayıplar daha sınırlı kalsa da düşüşte.

Küresel enflasyon baskısı nedeniyle yükselişini sürdüren spot altın 3 ayın zirvesindeki yerini koruyor. Spot altının ons fiyatı bu sabah 1.870 doların hemen altında seyrediyor.