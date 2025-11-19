Küresel piyasalarda satış baskısı sürüyor

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik faiz indirimi beklentilerinin zayıflaması ve teknoloji şirketlerine ilişkin "yüksek değerleme" endişelerinin oluşturduğu satış baskısı sürerken, bugün açıklanacak Fed'in son toplantısına ilişkin tutanaklar ile Nvidia'nın beklenen finansal sonuçları yatırımcı kararlarını yönlendirecek.

ABD’de tarihin en uzun hükümet kapanması geride kalırken, bunun olası etkilerine yönelik soru işaretleri varlığını koruyor. Bilindiği üzere, hükümetin kapalı olması nedeniyle kritik ekonomik verilere erişimin kısıtlanması, Fed ekseninde gelecek dönemde uygulanacak politikalara ilişkin beklentilerin şekillenmesini zorlaştırmıştı.

Analistler, bugün açıklanacak Fed Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarının, faiz indirimi beklentilerinin seyri açısından kritik önem taşıdığını ifade ederek, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralık toplantısında politika faizini indirmesi ihtimallerinin yüzde 50'nin altında kalmaya devam ettiğini belirtti.

Bugün açıklanacak tutanaklarda gelecek dönem politikalara ilişkin belirsizliklerin sınırlı da olsa giderilmesi beklenirken, güvercin tondan uzak dilin korunması ve en temkinli politikaya işaret edileceği öngörülüyor.

Bu dönemde Fed yetkililerinin para politikasına dair karışık mesajlar vermesi, yatırımcıların temkinli tarafta kalmasına yol açarken, bu durum, ABD ekonomisine dair daha fazla bilgi almak amacıyla alternatif göstergelere ve şirket bilançolarına yönelimi kuvvetlendirdi.

Hükümetin kapalı kaldığı süreçte açıklanamayan kritik verilerden biri olan ve yarın yayımlanması beklenen istihdam raporu yatırımcıların odağında yer alıyor. İstihdam raporu öncesi işsizlik maaşı başvurularına ilişkin bazı veriler ise ABD Çalışma Bakanlığı tarafından paylaşılırken, Bakanlığın veri tabanına göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 18 Ekim ile biten haftada 232 bine ulaştı.

ABD Çalışma Bakanlığından yapılan açıklamada, bazı verilerin teknik bir sorun nedeniyle planlanandan erken yayımlandığı ve verilerin tamamının perşembe günü açıklanacağı belirtildi.

Nvidia bilançosu bekleniyor

Teknoloji şirketlerine ilişkin yüksek değerleme endişeleri sürerken, piyasa değeri açısından dünyanın en büyük şirketi konumundaki Nvidia'nın bugün finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Bilanço öncesinde Asya tarafında teknoloji hisselerindeki karışık seyir öne çıkıyor.

Açıklanacak finansal sonuçlar aynı zamanda teknoloji sektörü için bir gösterge niteliği taşırken, çip üreticisinin bilançosunu paylaşmasının ardından hisse ve sektör bazlı oynaklığın artması bekleniyor.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD ve Suudi Arabistan arasındaki ekonomik ve savunma ortaklığının detayları paylaşıldı.

Açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı derinleştiren, yüksek ücretli istihdam fırsatlarını artıran, kritik tedarik zincirlerini güçlendiren ve bölgesel istikrarı pekiştiren bir dizi önemli anlaşmayı tamamladığı bildirildi.

İki ülkenin Yapay Zeka Mutabakat Zaptı'nı da imzaladığı belirtilen açıklamada, bunun Amerikan teknolojisini yabancı etkiden korurken, Suudi Arabistan'ın Amerikan sistemlerine erişimini sağlayacağı kaydedildi.

Dolar endeksi kritik eşikte kalmaya devam ediyor

Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 4,09'a inerken, şu sıralarda ise yüzde 4,12'de seyrediyor. Zayıflayan faiz indirimi beklentileri varlık fiyatlarına yansırken, dolar endeksi 100 seviyesine yakın durmaya devam ediyor. Endeks, şu sıralarda yatay seyirle 99,6'da bulunuyor.

Fed'e yönelik gevşeme beklentilerinin gücünü kaybetmesiyle son 3 işlem gününde de gerileyen altının ons fiyatı dün toparlanma gösterdi. Altının onsu dün yüzde 0,7 artışla 4 bin 70 dolardan kapandı. Ons altın yeni işlem gününde ise yüzde 0,1 düşüşle 4 bin 67 dolardan alıcı buluyor.

Brent petrolün varili de yüzde 0,5 düşüşle 64,3 dolarda işlem görüyor.

Bu gelişmelerle, New York Borsası'nda dün S&P 500 endeksi yüzde 0,82, Nasdaq endeksi yüzde 1,21 ve Dow Jones endeksi de yüzde 1,07 geriledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne de negatif başladı.

ECB'den bankalara "yüksek risk" uyarısı

Avrupa borsalarında yapay zeka hisselerine ilişkin "yüksek değerleme" endişelerinin sürmesiyle küresel piyasalara paralel şekilde gerileme görülürken, bugün bölgedeki yoğun veri gündemi yatırımcıların odağında bulunuyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), dün 2025 Denetleyici İnceleme ve Değerlendirme Süreci (SREP) sonuçlarını ve 2026-2028 yılları için denetimsel önceliklerini yayımladı. ECB, Avro Bölgesi’ndeki bankaları benzeri görülmemiş yüksek riskler konusunda uyardı.

ECB'ye göre, Avrupa bankaları, dijitalleşme ve banka dışı kuruluşların rekabeti nedeniyle artan jeopolitik riskler ve yeni rekabet modelleriyle karakterize edilen zorlu bir ortamda faaliyet göstermeye devam ediyor.

Raporda, olağanüstü olayların riskinin her zamankinden daha yüksek olduğu aktarılarak, bu nedenle bankaların siyasi risklere ve belirsizliklere karşı dayanıklılığını güçlendirmenin ECB denetimi için en önemli öncelik olmaya devam ettiği ifade edildi.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,27, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,12, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,86 ve Almanya'da DAX 40 yüzde 1,77 düştü. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne negatif başladı.

Asya borsaları Çin hariç satıcılı seyrediyor

Asya tarafında da Çin hariç satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, beklenen Nvidia bilançosu bölgede yatırımcı odağında yer alıyor.

Japonya'da mali endişeler devam ederken, ülkenin Çin ile Tayvan gerginliği sürüyor. Bu doğrultuda Çinli ve Japon yetkililer, söz konusu gerginlik nedeniyle Pekin'de görüştü.

Dünkü görüşme hakkında Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mao Ning, yerel basına yaptığı açıklamada, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin açıklamalarının "uluslararası hukuku ciddi şekilde ihlal ettiğini" söyledi. Mao, Tokyo'nun Çin'i ilgilendiren konularda provokasyon yapmayı bırakması gerektiğini vurguladı.

Mao, Japonya Başbakanı Takaiçi'nin sözlerinin Çin ve Japonya arasındaki siyasi belgelerin ruhunu ciddi şekilde ihlal ettiğini ve siyasi temele kökten zarar verdiğini söyledi.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da çekirdek makine siparişleri eylülde aylık bazda yüzde 4,2, yıllık olarak da yüzde 11,6 artış kaydetti.

Öte yandan, Japonya'da tahvil piyasasına ilişkin endişeler artarken, ülkenin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,78'e kadar çıkarak 2008 yılından bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin 110 milyar dolarlık bir teşvik paketi hazırlayacağına yönelik haberler ülkede enflasyonun daha da artacağı endişelerini artırırken tahvil piyasasında da satış baskısına neden oldu.

Analistler, tahvil faizleri arttıkça Japonya'nın borç yükünün de arttığını söyledi.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2, Güney Kore'de Kospi endeksi ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 düşerken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yatay seyrediyor.

VİOP'ta endeks kontratı akşam seansında yükseldi

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,28 değer kazanarak 10.728,60 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,3 yükseldi.

Dolar/TL, dün 42,3320'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 42,3550'den işlem görüyor.

Analistler bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonunun, yurt dışında ise İngiltere'de enflasyon, Avro Bölgesinde enflasyon ve cari işlemler dengesi, ABD'de dış ticaret dengesi ve FOMC toplantı tutanaklarının takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.900 seviyeleri direnç, 10.600 ve 10.500 puanın ise destek konumunda bulunduğunu ifade etti.