Küresel piyasalarda satış devam ediyor

24 Eylül 2020

ABD ekonomisine yönelik artan belirsizlikler nedeniyle Wall Street'te dün yaşanan sert kayıplar, küresel piyasalarda bugün de satışlara sebep oluyor. Asya borsalarının tamamında kırmızı ekranlar görülürken satışlar yüzde 2'ye yaklaşmış durumda. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 1,35 gerilerken Güney Kore, Hong Kong ve Tayvan borsalarında kayıplar yüzde 2,5'a yaklaşıyor. Japon Nikkei ve Avustralya'da borsalar yüzde 1'e yakın düşerken Çin'de Shanghai borsası yüzde 1,6 civarı satıcılı seyrediyor. ABD vadelilerinde de yüzde 0,5'lere yaklaşan kayıplar yaşanıyor.



ABD'de borsalar neden geriledi?



Fed yetkililerinin uyarıları ekonomideki toparlanmanın dayanıklılığına dair endişeleri tekrar gündeme getirdi. Fed Başkan Yardımcısı Richard Clarida, ABD ekonomisinin derin bir işsizlik ve zayıf talebin açtığı "derin çukurun" içinde bulunduğunu söyledi ve politika yapıcıların enflasyon yüzde 2'ye çıkana kadar faiz oranlarını yükseltmeyi düşünmeye bile başlamayacağını belirterek daha fazla mali canlandırma önlemi çağrısında bulundu. Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester da ABD'nin "yaşanan iyileşmeye rağmen derin bir çukurda" olduğunu söyledi.

Türkiye'de gözler faiz kararında

Oldukça yoğun bir güne hazırlanan yurt içi piyasalarda dolar/TL ve euro/TL, sabahın ilk saatleri itibarıyla güne dünkü kapanış seviyelerinden başladı. Dolar/TL 7,70'in hemen altında; euro/TL de 6,97-6,98 bandından değerleniyor. Merkez Bankası'nın son dönemlerin en kritik faiz kararını bugün saat 14:00'te açıklayacak. PPK öncesinde kapasite kullanım oranı ve Reel Kesim Güven Endeksi verileri takip edilecek.

Altın fiyatları son 2 ayın en dibini gördü

Altın doların değer kazanmasına paralel olarak son iki ayın en düşük seviyesini gördü. ABD'de ekonomik iyileşmenin desteklenmesi için açıklanması umulan daha fazla canlandırma

önlemine dair belirsizlikler doların değer kazanmasına yol açtı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı dördüncü günde de gerileyerek yüzde 0,4 düşüşle 1.855 dolardan işlem gördü. Altın seans açılışından hemen sonra 1.853 dolara gerileyerek 22 Temmuz'dan beri en düşük seviyesini görmüştü.

Petrolde düşüş sürüyor

Petrol fiyatları vadeli kontratları dünyanın en büyük petrol üreticisi ABD'de ekonomik iyileşmenin yavaşladığı endişeleriyle ve Avrupa'da koronavirüs vakalarının tekrar yükselmesinin

yeni seyahat kısıtlamalarına neden olmasıyla geriledi. Bu endişelerin beraberinde doların yükselmesi dolarla fiyatlanan petrolün alıcılara daha az çekici gelmesine neden oluyor. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0,7 düşerek 41,49 dolara geriledi. ABD hafif ham petrolü yüzde 0,9 düşerek 39,57 dolarda işlem gördü.