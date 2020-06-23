Küresel piyasalarda sınırlı yükseliş

23 Haziran 2020

Küresel piyasalar iyimser bir gün geçiriyor. Önemli bir haber akışı olmamasına karşın ABD borsalarının dün artıda kapanmasının ardından ABD vadelileri ve Asya borsaları sınırlı da olsa artıda seyrediyor.

Hazine ihalelerinin takip edileceği yeni güne dolar/TL 6,85 seviyesinden başlarken, euro/TL 7,71 seviyesinden açıldı. Hazine, 3 yıl (938 Gün) vadeli sabit kuponlu ve 5 Yıl (1.820 gün) vadeli TÜFE'ye endeksli tahvil ihracı gerçekleştirecek.

Borsa 4 ay sonra 115 bin puanın üzerinde açıldı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,48 artışla 115.740,98 puana yükseldi. Böylece BİST 100 Endeksi, 25 Şubat'tan sonra ilk kez 115 bin puanın üzerinde açılmış oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,56 ve holding endeksi yüzde 0,42 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,42 ile tekstil, deri, en çok gerileyen ise yüzde 2,96 ile spor oldu.



Avrupa borsaları yükselişle açıldı



Avrupa borsaları, güne alıcılı başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,6 değer kazanarak 365 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,8 artarak 12.359 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 6.272 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,6 primle 7.391 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 kazançla 4.976 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,6 artışla 19.602 puan oldu.

Trump'ın danışmanı piyasaları karıştırdı

Asya borsaları, Beyaz Saray'ın ABD-Çin ticaret anlaşmasına yönelik kafa karıştıran açıklamalarının ardından sert dalgalanırken, ABD Başkanı Donald Trump daha sonra anlaşma "geçerliliğini koruyor" diyerek piyasaları yatıştırdı.

Beyaz Saray ticaret danışmanı Peter Navarro'nun Çin ile ticaret anlaşmasının "sona

erdiğini" söylemesinin ardından Asya borsalarında risk iştahı darbe aldı. Navarro anlaşmanın

sona ermesine gerekçe olarak Çin'in koronavirüs salgını hakkında vakitlice uyarıda

bulunmamasını gösterdi.



Navarro'nun açıklamalarına tepki olarak hisse senedi piyasaları satışa geçti ancak

Navarro'nun açıklamalarının yanlış anlaşıldığını söylemesinin ardından hızla toparlandı.

Trump Twitter üzerinden, "Çin ile ticaret anlaşması tüm ayrıntılarıyla geçerliliğini

koruyor. Umarız onlar da anlaşmanın gereğince davranırlar" dedi. Trump'ın açıklaması sinirleri

yatıştırdı.

Petrol fiyatları yatay seyir izliyor



Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları, koronavirüs krizi sonrasında talebin yavaş yavaş toparlanmakta olduğuna dair gelen işaretlerle dün yaşanan yükselişin ardından bu sabah yatay seyir izliyorlar.



Exxon Mobil Avustralya Başkanı Nathan Fay, Credit Suisse'nin Avustralya'da düzenlediği enerji konferansında yaptığı açıklamada, koronavirüsün yayılmasını engellemek için alınan tedbirlerin etkisi ile çöken petrol fiyatlarının "toparlanmanın filizlerini" vermeye başladığının görüldüğünü söyledi.



ABD'de ve dünyanın başka ülkelerinde koronavirüs için alınmış karantina, tecrit tedbirlerinin sona erdirilmesinin petrol fiyatlarına destek verdiğini hatırlatan analistler, bunun yanı sıra ABD ve Kanada'da petrol ve gaz kuyularının sayısının rekor düşük seviyelere gerilemesinin de fiyatları desteklediğini savundular. Saat 0815 itibarıyla, brent petrolün varili düne 43,03 dolardan, ABD ham petrolü ise 40,58 dolar seviyesinden işlem görüyor.



Altın 1 ayın zirvesine yakın

Altın euro bölgesi imalat PMI'ın yükseleceğine dair beklentilerin etkisiyle geriledi ancak

ikinci koronavirüs dalgası endişeleriyle bir aydan uzun sürenin en yüksek seviyesine yakın

kalmaya devam ediyor.



Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün 1,762.84 dolar ile 18 Mayıs'tan bu yana en

yüksek seviyeyi gördükten sonra bugün yüzde 0.2 düşüşle 1,750.75 dolardan işlem gördü.

Günün Ajandası

- TCMB, finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak (14.30).

- ABD'de öncü PMI (16.45), yeni konut satışları, Richmond Fed (17.00) ve API petrol stokları (23.30) verileri takip edilecek.

- Global piyasalarda PMI verileri izlenecek.