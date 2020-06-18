Küresel piyasalarda tedirginlik sürüyor

18 Haziran 2020

Küresel piyasalarda tedirginlik ve belirsizlik havası sürüyor. Pekin'de ve ABD'de yeni vaka sayılarındaki artış salgına ilişkin ikinci dalga endişelerini artırıyor. ABD borsalarında dünkü satıcılı kapanışının ardından ABD vadelileri de bu sabah ekside. Asya borsalarında da Çin hariç benzer bir tablo yaşanıyor. Çin Merkez Bankası'nın piyasalara likidite sağlayacak hamlesi ülke borsalarının bugün için pozitif ayrışmasını sağladı. Japonya, Güney Kore ve Hong Kong'da işlemler ekside sürdürülüyor.

Yurt içinde ise dolar/TL güne 6,85 seviyesinin hemen üzerinde başlarken; euro/TL 7,71'den işlem görüyor.



Dolar ve yen güvenli liman algısıyla yükselişte

Dolar ve yen, koronavirüs vakalarında tekrar görülen artışla ilgili kaygıların her iki para

birimine olan güvenli liman talebini arttırmasıyla hafif yükseliş gösterdi.Sterlin ise İngiltere Merkez Bankası'nın parasal genişlemeyi arttırmasının beklendiği toplantısı öncesinde dar bir bantta işlem gördü.



Yen dolar karşısında hafif bir artışla 106.79 seviyesine geldi. IG Securities döviz stratejisti Junichi Ishikawa, "ABD borsalarındaki hisse senetleri ve diğer riskli varlıklar için olan olumlu gidişat giderek azalıyor çünkü koronavirüsün ikinci dalgasıyla ilgili konuşan insan sayısı artıyor. Bu da dolar ve yeni destekliyor çünkü her ikisi de güvenli liman olarak görülüyorlar. Sterlinin ise kendi sorunları var. İngiltere ekonomisi iyi bir durumda değil ve zorlu Brexit olasılığı hala bir risk olarak varlığını koruyor" dedi.

Petrol fiyatları toparlanmaya çalışıyor

ABD'de artan stoklar ve Çin, Kore ve ABD'de yeni koronavirüs vakalarının artmasının akaryakıt talebinde toparlanmanın duracağı endişelerine yol açması ile sert düşüşler yaşayan petrol fiyatları sabah saatlerinde toparlanmaya çalışıyorlar.



Brent petrolün varili 40,06 dolar seviyesine kadar düşüşün ardından saat 09.00 itibarıyla düne göre 20 cent kayıpla 40,51 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda ABD ham petrolünün varil fiyatı ise düne göre 38 cent düşüşle 37,58 dolar seviyesinde.



Analistler, Haziran ayı başından bu yana 35-40 dolar/varil aralığında hareket eden Batı Teksas petrolünde fiyatın yeni arz kesintileri gündeme gelmediği takdirde bir süre daha bu aralık içinde kalmayı sürdürmesini bekliyorlar. Günün Ajandası



10.00 Türkiye, nisan ayı kısa vadeli dış borç istatistikleri

14.00 İngiltere, BoE para politikası kurulu kararları

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

15.30 ABD, haziran ayı Philadelphia Fed imalat endeksi Brezilya Merkez Bankası faiz indirdi

Brezilya Merkez Bankası, yaşanabilecek en kötü ekonomik çöküşü önlemek adına politika faizini 75 baz puan düşürerek tarihi dip seviye olan %2.25'e indirdi. Merkez Bankası'nın Copom olarak adlandırılan para politikası kurulu, COVID-19 salgınının neden olduğu ekonomik şoku gerekçe göstererek gösterge Selic faiz oranını oy birliğiyle %3'ten %2.25'e düşürdü.

Reuters'ın 38 ekonomistin katılımı ile gerçekleştirdiği ankette 75 baz puanlık faiz indirimi bekleniyordu.