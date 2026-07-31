Küresel piyasalarda teknoloji rallisi, tahvilde 19 yıllık baskı

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Asya borsaları teknoloji hisselerindeki sert dönüşle yükselirken ABD ve Avrupa vadelileri de güne artıda başladı. Ancak uzun vadeli tahvil faizleri ile yen piyasasındaki oynaklık, risk iştahının önüne yeni bir sınır çekiyor.

Asya borsalarında haftanın sert kayıplarını izleyen tepki alımları, Wall Street’teki teknoloji rallisinin ardından bölgeye yayıldı. Güney Kore ve Japonya piyasaları yükselişe öncülük ederken ABD ile Avrupa endeks vadelileri de pozitif seyretti.

Alımların merkezinde büyük teknoloji şirketlerinin yapay zekâ yatırımlarından gelir üretmeye devam ettiğini gösteren bilançolar yer aldı. Uzun vadeli ABD tahvil faizlerinin son 19 yılın yüksek seviyelerine yakın kalması, Japon yenindeki sert hareketler ve Çin’den gelen zayıf faaliyet verileri ise iyimserliği sınırladı.

Kospi’de tarihi dönüş

Güney Kore’de Kospi Endeksi yüzde 14 yükselerek haftanın önceki günlerinde yaşanan kayıpların önemli bölümünü geri aldı. Samsung Electronics ve SK Hynix öncülüğündeki alımlar, yarı iletken hisselerinde küresel ölçekte yaşanan toparlanmanın Asya’daki en güçlü ayağını oluşturdu.

Japonya’da Nikkei 225 Endeksi yüzde 4’ün üzerinde yükselirken Japonya hariç Asya-Pasifik hisselerini izleyen geniş endeks yaklaşık yüzde 5 değer kazandı. Çin’in yapay zekâ şirketlerini izleyen endeks ile teknoloji ağırlıklı STAR Endeksi’nde yükseliş yüzde 7’yi aştı.

Sert günlük toparlanmaya karşın Kospi, temmuz ayını yaklaşık yüzde 25 kayıpla tamamlamaya hazırlanıyor. Bu oran korunursa endeks, 1997’den bu yana en kötü aylık performansını kaydedecek.

Wall Street ralliyi taşıdı

New York borsasında Dow Jones Sanayi Endeksi önceki günü yüzde 1,19 yükselişle 52 bin 208,06 puandan tamamladı. S&P 500 yüzde 1,66 artarak 7 bin 437,63 puana, Nasdaq Bileşik Endeksi ise yüzde 2,78 kazançla 25 bin 122,18 puana çıktı.

Microsoft’un güçlü bulut geliri ve yapay zekâ yatırımlarına ilişkin görünümü, yüksek sermaye harcamalarının karşılığının alınamadığı yönündeki kaygıları azalttı. Microsoft yüzde 15,5 yükselirken yarı iletken şirketlerinin hisselerinde de çift haneli kazançlar görüldü.

Yeni işlem günü öncesinde Nasdaq vadelileri yüzde 0,66, S&P 500 vadelileri yüzde 0,25 artıda bulunuyor. Avrupa’da Euro Stoxx 50 vadelileri yüzde 0,58, DAX vadelileri yüzde 0,45 ve FTSE vadelileri yüzde 0,36 yükseldi.

Amazon destek verdi, Apple ayrıştı

Amazon’un bulut hizmetleri biriminin geliri ikinci çeyrekte yüzde 37 artarak 42,2 milyar dolara ulaştı. Büyümenin dört yılı aşkın sürenin en yüksek hızına çıkması, şirket hisselerini kapanış sonrası işlemlerde yaklaşık yüzde 9 yükseltti.

Şirket, yapay zekâ ve veri merkezi yatırımları nedeniyle yıllık sermaye harcaması planını 220 milyar dolara çıkardı. Harcama tahminindeki yükselişe rağmen bulut gelirlerinin hızlanması, yatırımcıların maliyetlerden çok büyüme tarafına odaklanmasını sağladı.

Apple ise gelir ve kâr beklentilerini aşmasına rağmen sonraki çeyreğe ilişkin tahminleriyle piyasanın gerisinde kaldı. Şirketin yüzde 9–11 aralığındaki gelir büyümesi beklentisi, yüzde 12 düzeyindeki piyasa tahmininin altında kalırken Apple hisseleri kapanış sonrası işlemlerde yüzde 5’in üzerinde geriledi.

BOJ sonrası yen yeniden zayıfladı

Japonya Merkez Bankası politika faizini yüzde 1 seviyesinde sabit tuttu. Karar sekize karşı bir oyla alınırken bir kurul üyesi faizin yüzde 1,25’e yükseltilmesini savundu.

Kararın ardından dolar, yen karşısında yüzde 0,8’e yakın yükselerek 160,76 seviyesine çıktı. Yen, bir önceki seansta döviz piyasasına müdahale edildiği yönündeki işaretlerle yüzde 2,4 değer kazanmıştı.

Kısa sürede iki yönlü sert hareket yaşanması, döviz piyasasındaki likidite ve müdahale riskini artırdı. Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda’nın Türkiye saatiyle 09.30’da yapacağı açıklamalar, yeni faiz artırımının takvimi açısından izlenecek.

Tahvil faizinde risk sürüyor

ABD’nin uzun vadeli tahvil faizleri son 19 yılın en yüksek seviyelerine yakın kalmaya devam ediyor. Otuz yıllık tahvil faizi yüzde 5,22 çevresinde, on yıllık tahvil faizi ise yüzde 4,67 düzeyinde seyrediyor.

Uzun ve kısa vadeli faizler arasındaki farkın açılması, piyasanın kalıcı enflasyon riskini fiyatlamayı sürdürdüğünü gösteriyor. Yüksek tahvil faizi, özellikle gelecekteki kâr beklentileri üzerinden değerlenen teknoloji şirketleri için ralliyi sınırlayabilecek başlıca unsur olarak öne çıkıyor.

Fed’in politika faizini yüzde 3,50–3,75 aralığında sabit tutmasının ardından faiz artırımını savunan üyelerin bulunması da para politikasına ilişkin belirsizliği artırdı.

Çin’den zayıf faaliyet sinyali

Çin’in resmî imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi temmuzda 50,3’ten 49,2’ye geriledi. Endeksin 50’nin altına inmesi, fabrika faaliyetlerinde beş ay sonra yeniden daralmaya işaret etti.

Hizmet ve inşaat sektörlerini kapsayan imalat dışı endeks de 49 seviyesine düşerek Aralık 2022’den bu yana en düşük değerini aldı. Yeni siparişlerdeki zayıflık ve iç talepteki yavaşlama, teknoloji hisselerindeki rallinin ekonominin tamamına yayılmadığını gösterdi.

Çin’in yapay zekâ ve yüksek teknoloji şirketleri güçlü kalırken geleneksel üretim, tüketim ve gayrimenkul bağlantılı sektörlerdeki baskı sürüyor.

Petrol ve altında satış

Petrol fiyatları Orta Doğu’daki gerilime rağmen geriledi. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1’in üzerinde düşerek 88 dolar çevresine, ABD tipi ham petrol ise yüzde 1,8 kayıpla 82,08 dolara indi.

Altının ons fiyatı yüzde 0,7 gerileyerek 4 bin 73 dolar çevresinde işlem gördü. Teknoloji hisselerine yönelen alımlar güvenli liman talebini azaltırken yüksek tahvil faizleri de altın üzerinde baskı oluşturdu.

Piyasalarda günün devamında Japonya Merkez Bankası’nın yönlendirmesi, Avrupa borsalarının açılışı ve Amazon ile Apple hisselerinin normal seanstaki fiyatlamaları izlenecek. Tahvil faizlerinin mevcut seviyelerde kalması halinde teknoloji rallisinin kalıcılığı yeniden sınanacak.