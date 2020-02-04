Küresel piyasalarda tepki alımları

04 Şubat 2020

Çin’de yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 425’e, virüsten etkilenenlerin sayısının 20 bin 438’e yükselmesine karşın çözüm arayışlarının sonuç verebileceğine ilişkin beklentilerin artması pay piyasalarında alımların güçlenmesini sağladı.

ABD ve Asya borsaları başta olmak üzere dünya genelinde hisse senetleri piyasasında artışlar yaşanıyor. Uzun yeni yıl tatili sonrası Çin'de Şanghay bileşik endeksi, dün sert düşüşle başladığı günü yüzde 7,72 azalışla tamamlamıştı. Endeks bugün gelen tepki alımlarıyla artıda işlem görüyor.

Küresel piyasalarda koronavirüsün etkileri izlenirken yurt içinde ise Suriye sınırındaki sıcak gelişmeler piyasaların radarında bulunuyor.

Dolar ve euro sakin seyrediyor



Haftaya 5,98'in hemen üzerinde başlayan dolar/TL kuru, bugün de benzer seviyelerdeki yatay seyrine devam ediyor. Saat 09:35 itibarıyla dolar/TL kuru dünkü kapanış seviyeleri olan 5,9840'tan euro/TL ise 6,6220'den alıcı buluyor.

Petrol yükselişte altın düşüyor

Son bir yılın en düşük seviyelerindeki petrol ise son saatlerde yükseliş eğiliminde... Brent petrolün varili 54,80 dolardan işlem görürken; spot altının onsu ise 1572 dolar...

Halkbank'ın temyiz talebi kabul edildi

Analistler, ABD'deki Halk Bankası davasında, bankanın "özel statüyle duruşmaya katılım" isteğinin temyiz başvurusunun kabul edilmesinin, artan küresel risk iştahı ile birlikte bugün açılışta pay piyasalarını pozitif etkileyebileceğini belirterek, Suriye başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin risk unsuru olarak takip edildiğini söyledi.

Halk Bankası avukatları, "mahkemenin yargı yetkisi olmadığı" gerekçesiyle davanın düşmesi ve reddihakim talebinde bulunmak için "özel statüyle duruşmaya katılım" isteği, federal mahkeme tarafından reddedilince, temyiz mahkemesine başvurmuştu. Böylece, temyiz mahkemesinin kararı açıklanıncaya kadar federal mahkemenin yargı sürecini beklemeye alacak.