Küresel piyasalarda ticaret savaşı tedirginliği

24 Mayıs 2018

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları sonrası tekrar gündeme gelen “ticaret savaşı” ile tedirginliğin arttığı görülüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, ithal otomobil ve otomobil parçalarının ülkesinin ulusal güvenliğini tehdit edip etmediğinin incelenmesi direktifini verdiğini bildirmesinin ardından, ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülecek incelemenin, ithal otomobil ve otomobil parçalarına gümrük vergileri getirilmesine neden olabileceği kaydedildi. ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret görüşmelerine ilişkin iyimserliğin azalması ve son açıklamaların ardından bugün Asya piyasalarında negatif bir seyir izleniyor.

ABD'de dün açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) 56,6 ile 44 ayın zirvesine çıkması sonrası pay piyasalarında yükselişler görülürken, dolar endeksi yüzde 0,4 artışla analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 94'ün üzerini test etti. Dün akşam açıklanan ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları ise haziran ayına ilişkin faiz artırım beklentilerini güçlendirdi. Tutanaklarda, "Üyelerin çoğu, gelecek bilgilerin ekonomik görünümü genel olarak teyit etmesi durumunda, kurulun yakında politika desteğinin azaltılması için bir adım daha atmasının muhtemelen uygun olacağını öngördü" ifadelerine yer verildi. Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,21, S&P 500 endeksi yüzde 0,32 ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,64 değer kazandı.

Avrupa tarafında, açıklanan imalat sanayi PMI verilerinin genel olarak beklentilerin altından kalması ve İngiltere'de yıllık enflasyonun yüzde 2,4'e gerilemesinin ardından borsalarda düşüş eğilimi dikkati çekti. Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,47, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,32 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 1,13 değer kaybetti.

Bugün Trump'ın açıklamalarından en fazla etkilenen piyasanın Japonya borsası olduğu görülüyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,1 değer kaybederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi de yüzde 0,2 geriledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 103.000 puanın direnç konumunda olduğunu, bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 105.500 direncinin gündeme gelebileceğini kaydeden analistler, 101.000 puanın destek konumunda olduğunu dile getirdi.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

11.30 İngiltere, nisan ayı perakende satışlar

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

17.00 ABD, nisan ayı 2. el konut satışları

Kaynak: AA