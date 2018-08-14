Küresel piyasalarda veri gündemi hareketleniyor

14 Ağustos 2018

ABD'de dün veri gündeminin zayıf olmasının etkisiyle iç dinamikler öne çıkarken, dolar endeksi artış eğilimini sürdürerek 96,52 ile Haziran 2017'den bu yana en yüksek seviyesini gördü. Dow Jones endeksi yüzde 0,45, S&P 500 endeksi yüzde 0,40 ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,25 değer kaybetti.



ABD'de son bir haftadır gündemin en önemli başlığı olan Pentagon'un 716 milyar dolarlık 2019 mali yıl bütçesi, Başkan Donald Trump'ın imzalamasının ardından yürürlüğe girdi. Trump'ın imzasıyla yasalaşan bütçe metni, en geç 90 gün içinde Pentagon'un Türk-Amerikan ilişkilerine yönelik bir rapor hazırlamasını talep ediyor. Söz konusu rapor Kongreye sunuluncaya kadar F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye teslimatının geçici olarak durdurulması öngörülüyor.



Avrupa tarafında, bugünkü yoğun veri akışı öncesinde pay piyasalarında dün negatif bir seyir izlendi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,53, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,04 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,32 değer kaybetti. Euro/dolar paritesi ise 1,1365 ile Temmuz 2017'den bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından gelen tepki alımlarıyla 1,14'ün hemen üzerinde dengelendi.



Analistler, bugün Avrupa'da büyüme ve sanayi üretimi gibi önemli verilerin açıklanacağını belirterek, Almanya’da açıklanan büyüme verisinin yüzde 2 ile beklentilerin hafif altında kaldığını, enflasyonun ise yıllık yüzde 2 ile yatay seyrettiğini ifade etti.



Bugün Çin'de açıklanan sanayi üretimi verisinin beklentilerin altında kalmasının ardından Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,6 değer kaybederken, dolar/yen paritesindeki yükselişten destek bulan Nikkei 225 endeksi yüzde 2 yükseldi.